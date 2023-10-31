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日本酒店人才荒　箱根溫泉旅館推「革命性制度」挽留員工

位於箱根強羅地區、20間客房均設有獨立露天溫泉風呂（泡溫泉浴缸）的高級旅館「強羅花扇圓之社」。（圖／翻攝強羅花扇 円かの杜官方網頁）

▲位於箱根強羅地區、20間客房均設有獨立露天溫泉風呂（泡溫泉浴缸）的高級旅館「強羅花扇圓之社」。（圖／翻攝強羅花扇 円かの杜官方網頁）

圖文／CTWANT

隨著新冠疫情趨緩，日本觀光業也迎來復甦，不過當地如今卻面臨人手不足的問題。尤其距離東京新宿車程約90分鐘的溫泉勝地箱根，更因為人口較少，情況更是嚴峻。對此，有業者面對即將到來的賞楓季節，也採用了「顛覆業界傳統觀念」的方法來應對員工短缺。

《東洋經濟新報社》的報導，箱根是日本領先的溫泉度假勝地之一，由於交通便利，深受日本遊客及外國旅客的喜愛。例如光是在2022年，就有1736萬人造訪箱根，雖然不及新冠疫情前的2126萬人，但已較2021年增加了近30%，這也導致旅館面臨嚴重的勞力短缺問題。

對此，位於箱根強羅地區、20間客房均設有獨立露天溫泉風呂（泡溫泉浴缸）的高級旅館「強羅花扇圓之社」（強羅花扇 円かの杜），就採用了「革命性」的制度來應對人手不足的問題。一般來說，旅館或酒店都是先接受住宿訂房，然後再根據訂房數來安排員工上班。但強羅花扇旅館卻是反其道而行，先決定員工上班的日期，再以員工數來決定要開放多少訂房數。

該工作制度目的就是為了遷就員工的上班時間，給予不會超出負荷的工作量，即使在旺季也不會強迫員工承擔不合理的輪班時間或工作要求。並為旅客帶來最精緻的服務。這與傳統酒店盡力把所有房間填滿，把收益最大化的方法截然不同。

強羅花扇的老闆娘松坂美智子也強調，「從2017年左右開始，為了吸引員工，我們創造了一個允許員工有充足休息時間，以及擁有完善勞動環境的制度。」

報導補充，由於箱根住宿業者近年來不斷增加，但當地人口卻持續減少，尤其在勞動年齡人口（15歲至64歲）方面，與2013年相比更是減少了20%以上，再加上要在箱根這樣的山區工作，基本上就必須住在工作場所附近或內部，導致招募員工相當不易，也因此越來越多的箱根旅館，經營觀念都已從「如何雇用員工」轉變為「如何留住員工」。 

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