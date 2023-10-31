以色列地面攻勢較預期溫和　專家：消耗敵軍、減少人員傷亡

▲以色列30日在加薩展開地面攻勢，規模卻比外界預期的小。（圖／CFP）



實習記者任庭儀／編譯

以色列30日揮軍進入加薩展開地面攻勢，但相較於外界預期的「全面入侵」，以軍採取了較緩慢的進攻節奏。專家分析，以色列希望削弱哈瑪斯戰力，減少以軍傷亡，同時避免戰爭升級將其他對手捲入戰爭。

英國《金融時報》報導， 一名熟悉以色列作戰計畫的人士透露，在戰術層面上，以軍移動範圍愈小愈容易獲得近距離的空中支援，能在部隊進入加薩北部時提供關鍵掩護。此外，以國也擔心地面行動成為衝突升級的導火線，將黎巴嫩真主黨和伊朗也捲入戰爭。

以軍加薩師前副司令阿維夫（Amir Avivi）表示，哈瑪斯接受了城市作戰訓練，還建立一個龐大的隧道網絡，讓他們可以秘密轉移士兵和武器，因此在加薩的戰鬥會非常激烈，「我們不會冒險進犯。在士兵移動時，我們會用大型火砲防禦，並出動50架戰機摧毀任何移動的物體。」

▲圖為以色列國防軍裝甲部隊與步兵部隊，聚集在加薩邊境附近地區，準備進入加薩。（圖／CFP）



前任以色列國安會主席胡拉塔（Eyal Hulata）指出，在城市地形的廢墟中進行戰鬥非常困難，哈瑪斯有太多地方可以藏身和伏擊，一旦以軍靜止不動，就很容易受到攻擊，「這就是為什麼你會看到他們以緩慢的步伐持續向前，並小心翼翼地守衛他們所在的位置。」

相較於過去3周的猛烈攻勢，這波行動反映出以色列意識到消滅哈瑪斯並非易事，短期內不可能達成，因此改採相對務實的策略。以色列前國家顧問、退役少將米德羅爾（Yaakov Amidror）分析，這次行動目標在於削弱哈瑪斯及殺死領導層，預計將持續6個月至1年，「我們要避免不必要的人員傷亡，這個目標太大了，無論如何都不可能在下周達成。」