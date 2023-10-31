泰籍移工遭哈瑪斯「割頸」撿回一命！　親揭恐怖屠殺過程

▲哈瑪斯襲擊以色列南部屠殺千人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月初襲擊以色列，殺害超過千人，其中包含許多在當地的外籍移工，泰國一名30歲男子表示，當時他被哈瑪斯拿刀劃開脖子，血流如注躺在地上，所幸被同事發現才撿回一命，但脖子上留下的深刻刀痕，依舊讓他餘悸猶存。

30-year-old Withawat Kunwong tells CNN reporter how the Palestinian Hamas terrorists tried to slit his throat, on the same day where they beheaded Thai workers and kidnapped 54 Thai citizens who are still being held hostage in Gaza@MFAThai @MissGrandTH @ThaiPBS @CNN ????????

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根據CNN報導，現年30歲的泰國男子威薩瓦（Withawat Kunwong）在以色列霍利特（Holit）社區的農場工作，哈瑪斯分子闖入當天，他先是聽到巨大的爆炸聲響，接著空中出現濃濃黑煙，到處都是飛彈四處亂射。

威薩瓦說，當天他躲了好幾個小時，但最後仍被一個穿著便服的巴勒斯坦人發現，在他拒絕投降之後與對方扭打在一起，最後被對方持刀劃開脖子。威薩瓦表示，當時他滿身是血地倒在地上，頸部的血流不止，形同躺在地上等死。

所幸，同事們很快就找到了他，迅速給予急救讓他撿回一命，威薩瓦說，應該是對方的刀子很鈍，才讓他撿回一命。雖然幸運存活，但威薩瓦摸了摸脖子上的深刻刀痕說，「我內心受的傷真的非常大。」

CNN指出，在許多被殺害、綁架的外國人中，像威薩瓦這樣來自泰國、尼泊爾和菲律賓等國的外籍移工非常多，大部分都在以色列南部靠近加薩走廊的地區工作，當哈瑪斯襲擊時，他們沒有受到任何保護。

根據泰國政府公布的數據，到目前為止已經有32名泰國人死於以巴衝突，還有18人被扣為人質。