泰籍移工遭哈瑪斯「割頸」撿回一命！　親揭恐怖屠殺過程

記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月初襲擊以色列,殺害超過千人,其中包含許多在當地的外籍移工,泰國一名30歲男子表示,當時他被哈瑪斯拿刀劃開脖子,血流如注躺在地上,所幸被同事發現才撿回一命,但脖子上留下的深刻刀痕,依舊讓他餘悸猶存。

30-year-old Withawat Kunwong tells CNN reporter how the Palestinian Hamas terrorists tried to slit his throat, on the same day where they beheaded Thai workers and kidnapped 54 Thai citizens who are still being held hostage in Gaza@MFAThai @MissGrandTH @ThaiPBS @CNN ????????

