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同高中2名女師都下海！學生上網看到班導A片　辣師無奈：薪水太低

同高中2名女師都下海！學生上網看到班導A片　辣師無奈：薪水太低。（合成圖／翻攝自推特與臉書）

▲同所高中再爆出女老師下海拍片。（圖／合成圖／翻攝自推特與臉書）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里高中再傳出女老師在成人平台OnlyFans拍片，在高中擔任英文老師的31歲女子梅根(Megan Gaither)，近來被學生在教室門上張貼紙條，表示「他們知道她的秘密」，後來證實在OnlyFans拍片，目前已被校方停職。

在當地聖克萊爾高中(St. Clair High School)任職的28歲女老師科佩奇(Brianna Coppage)，9月時被發現與丈夫一起在OnlyFans拍片而被停職，如今傳出在同一高中任職4年的31歲女老師梅根，也被學生發現擁有OnlyFans帳號，於27日被停職。

事情曝光後，梅根接受媒體採訪表示，去年教師年薪只賺美元47,500元（約台幣154萬元）的她，每月光是在OnlyFans拍片就能賺到美元5,000元（約台幣16萬元），而且她很有職業操守，在網路上使用化名，也沒有露出臉部的照片。

梅根表示，「光靠教學實在無法為一個人提供足夠的收入，尤其是夏天時，所以我才會這麼做」，她是在今年5月創立OnlyFans帳戶，以幫助償還她高達美元12.5萬元（約台幣405萬元）的學貸。

梅根表示，雖然為人師表在網路上脫衣是不好的示範，但不認為自己有違反任何教師合約內容，目前靜待學校調查結果出爐，未來計畫和丈夫搬離當地，重新開啟OnlyFans帳號，自認自己是好老師的她，也希望未來還是有機會能夠重拾教職。

梅根與另一名被開除的女老師科佩奇，2人曾一同在OnlyFans合作拍片，科佩奇9月被學校發現拍攝OnlyFans，瞬間成為國際新聞頭條，後來被迫辭去教職，受訪坦承專心做OnlyFans後，短短幾周的收入是她以前年薪的25倍，認為大眾應該更關注當地教職人員薪資過低的問題。

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