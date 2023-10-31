「頭骨碎片」證實德正妹遭哈瑪斯斬首　媽反應曝光：幸好她沒受苦

記者李振慧／綜合報導

德國籍以色列裔23歲女刺青師夏妮(Shani Louk)7日遭哈瑪斯綁架，如今以色列官方證實，她已遭哈瑪斯斬首，然而只找到頭骨一塊碎片，遺體尚未尋獲。母親瑞卡塔(Ricarda Louk)也對外證實消息，悲傷表示至少他們現在終於知道女兒發生了什麼事，慶幸女兒沒有受苦。

▲夏妮被證實已經遭哈瑪斯殺害。（圖／翻攝自Instagram）

23歲刺青師夏妮，7日在加薩邊境參加音樂祭遭哈瑪斯俘虜，全身被扒光遊街影片在網路上流傳，母親瑞卡塔原本深信女兒還活著，如今得知對方早已遭哈瑪斯殺害並斬首。

▲母親曾深信女兒還活著。（圖／翻攝自推特）

瑞卡塔接受德國媒體採訪時表示，以色列志工救援組織ZAKA 找到了女兒的一塊頭骨，透過DNA檢測證實死者就是夏妮，很有可能7日遭哈瑪斯攻擊時就已經死亡，而未被綁架至加薩地道中。

夏妮的父親尼希姆(Nissim)也表示，「至少現在我們知道她人在哪裡，她沒有躺在加薩某個地下道中，每天面對無止境的空襲，無法呼吸，我們知道她已經死了，知道她沒有受苦，我們還知道在攻擊發生1分鐘前，她在音樂祭上與朋友們開心跳舞」。

瑞卡塔表示，「一方面，我覺得很悲傷，因為她再也不會回來，但至少我們知道她身上發生了什麼事，感覺終於有個了結，能夠好好放下」。由於尚未尋獲夏妮的屍體，家人無法幫她舉辦喪禮，只能獨自追思哀悼。