以色列「活捉哈瑪斯」第一視角！　推土機深入加薩直接剷掉建築

▲以色列軍方活捉哈瑪斯武裝分子。（圖／翻攝自X／@IDFSpokesperson）



記者張方瑀／綜合報導

以色列納坦雅胡30日表示，對加薩走廊的砲火不會停止，軍事行動正取得有系統進展；以色列國防軍指出，軍方30日晚間朝加薩北部推進，並擊斃數十名哈瑪斯武裝分子。從網路上曝光的畫面可以看到，軍方也摧毀了多棟建築，活捉藏匿的哈瑪斯分子。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，隨著軍方擴大地面行動，以色列軍隊小組在30日晚間深入加薩，擊殺數十名武裝分子，「這些恐怖分子在建築物內設置障礙，試圖攻擊向他們移動的部隊。」

כוחות יחידת שייטת 13 בסדיר ובמילואים הוזנקו במסוקים תוך זמן קצר עם הגעת הדיווחים על החדירה בגבול עזה בשבת בבוקר וחברו לכוחות הלוחמים בשטח למאמץ משותף.

הכוחות החלו בלחימה ביישובי העוטף ובים במקביל >> pic.twitter.com/oy5jALr7KK — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 12, 2023

從哈加里公布在社群網站X的畫面可以看到，以色列軍方的推土機、挖土機，強力剷除加薩多棟建築物，過去一天大約對加薩走廊的600個哈瑪斯目標進行攻擊，包含武器庫、藏匿處和集結地。

從另一段哈加里公布的第一視角畫面可以看到，以色列士兵用強烈火力壓制躲在建築物中的哈瑪斯分子，鎖定位置後直接衝入活捉，這也充分展現出以色列士兵的巷弄戰實力。