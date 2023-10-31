兒童遊戲出現「砲彈突襲」血腥戰爭廣告　以色列政府承認投放

▲歐洲兒童遊戲出現以色列的戰爭宣傳廣告。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

歐洲近日傳出兒童遊戲出現以色列的戰爭廣告，其中包含飛彈襲擊、猛烈爆炸和蒙面槍手的畫面，露骨的戰爭訊息引起家長擔憂。以色列外交部負責人證實，該廣告是由以色列政府贊助投放，不過他不清楚會以何種形式出現。

路透社報導，英國、法國、奧地利、德國及荷蘭等國通報至少5起類似案例，包含兒童在內的許多遊戲玩家接觸到類似戰爭宣傳廣告。遊戲進行中突然被一則影片打斷，廣告中有哈瑪斯武裝分子、受驚的以色列家庭的身影，還有砲彈突襲、猛烈爆炸、蒙面槍手的對戰畫面，最後出現來自以色列外交部的文字「我們會讓那些傷害我們的人付出慘痛代價。」

倫敦一名家長阿西斯（Maria Julia Assis）告訴路透社，她的6歲兒子當時正在玩一款名為《愛麗絲的奇幻探險》（Alice's Mergeland）的兒童遊戲，這則廣告讓他受到驚嚇臉色蒼白的跑來找她，她立即就將那款遊戲刪除。

▲阿西斯表示，6歲的兒子因這則廣告受到驚嚇。（圖／路透）



自哈瑪斯突襲以色列以來，以色列外交部在網路廣告上花費150萬美元（約新台幣4800萬元）。數據部門負責人薩蘭加（David Saranga）證實，這段影片是外交部大規模宣傳活動的一部分，不清楚影片會以何種形式出現，但官方明確禁止廣告商向18歲以下的人投放。薩蘭加為當局辯護道，「我們希望全世界知道以色列發生了什麼，這是一場大屠殺。」

據報導，這則廣告不只一次出現在熱門遊戲《憤怒鳥》中，遊戲開發商Rovio事後回應，「不知何故，這些帶有令人不安內容的廣告錯誤地植入我們的遊戲當中，現在已手動進行封鎖。」

以色列非常規的宣傳手法引起人們對廣告監管的質疑，特別是該廣告涉及不適合年輕觀眾的內容。英國負責監督宣傳活動的廣告標準局指出，雖然目前未對任何以色列政府的廣告進行調查，不過一般來說任何宣傳都應避免「過於具體」的圖片，並謹慎避開18歲以下的人群。