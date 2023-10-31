女駕駛遇暴徒沒搖下車窗　遭「車外射臉」亂槍打死！父目睹慘狀

▲巴西25歲女子凌晨開車回家遭遇槍擊，臉部被擊中多槍死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西東南部聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）一名25歲女子28日凌晨開車回家時遇到歹徒持槍包圍她的車輛，對方要求她搖下車窗，但正好車窗的電動控制系統失靈，她未能遵守歹徒要求，於是當場遭到亂槍打死，多處槍傷集中在臉部，車輛最後失控撞進她父親的住處大門。

根據英國鏡報、巴西G1報導，這起事件發生在塞拉市（Serra）迪維諾波利斯（Divinópolis）街區，25歲女子巴塞蘿絲（Carolayne Nascimento Barcelos）遇害前一晚到朋友家參加聚會，結束後於隔天凌晨載著17歲的男性友人回程，然而，途中突然被一群武裝罪犯從車外包圍，並要求她搖下車窗，但她因為電動控制故障，她可能因為這樣而未能照做。

一名死者家屬向當地媒體表示，這種要求在該地區很常見，「任何一輛車進來，他們都會告訴他們把車窗降下來。如果不降下來，他們就會開槍。我們從來沒有想過這樣的事情會發生在家裡。她的車稍早發生了電力故障。我們正在等待當局的回應。」

▲巴塞蘿絲的母親懷疑案情並不單純，警方則不願透露調查細節。（圖／翻攝自Facebook）

報導稱，歹徒從車外連續開槍，導致她身中數槍，主要傷勢集中在臉部，車身留下許多彈孔，但17歲少年平安無事。據家屬表示，巴塞蘿絲中彈後車輛失控，直接衝進了她父親與繼母同住的房屋大門，由於正門被撞毀，延誤了她父親外出查看的時間，而父親萬萬沒想到受害者竟然是自己的女兒，約在案發20分鐘後將她送急診，但早已回天乏術。

根據巴西網媒UOL報導，巴塞蘿絲的生母達席瓦（Josefa da Silva）接受當地電視台採訪時透露，女兒10月初受到她親姐妹的威脅，當時還帶著6個人到巴塞蘿絲與父親工作的商店警告她。達席瓦心痛說，「（受威脅）不到15天她就死了，現在我只想要一個答案。」她同時也痛批，當地社區治安情況並不安全，連監視器也會被犯罪分子拔除。

警方表示，兇殺專案小組和婦女保護部門正在調查此案，但不會透露調查細節。G1報導指出，巴塞蘿絲的葬禮已於29日舉行，迄今媒體仍無法聯繫到受害者母親所說的曾進行威脅的那名姐妹。