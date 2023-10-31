　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女駕駛遇暴徒沒搖下車窗　遭「車外射臉」亂槍打死！父目睹慘狀

▲▼巴西25歲女子巴塞蘿絲（Carolayne Nascimento Barcelos）凌晨開車回家遭遇槍擊，臉部被擊中多槍死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲巴西25歲女子凌晨開車回家遭遇槍擊，臉部被擊中多槍死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西東南部聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）一名25歲女子28日凌晨開車回家時遇到歹徒持槍包圍她的車輛，對方要求她搖下車窗，但正好車窗的電動控制系統失靈，她未能遵守歹徒要求，於是當場遭到亂槍打死，多處槍傷集中在臉部，車輛最後失控撞進她父親的住處大門。

根據英國鏡報、巴西G1報導，這起事件發生在塞拉市（Serra）迪維諾波利斯（Divinópolis）街區，25歲女子巴塞蘿絲（Carolayne Nascimento Barcelos）遇害前一晚到朋友家參加聚會，結束後於隔天凌晨載著17歲的男性友人回程，然而，途中突然被一群武裝罪犯從車外包圍，並要求她搖下車窗，但她因為電動控制故障，她可能因為這樣而未能照做。

一名死者家屬向當地媒體表示，這種要求在該地區很常見，「任何一輛車進來，他們都會告訴他們把車窗降下來。如果不降下來，他們就會開槍。我們從來沒有想過這樣的事情會發生在家裡。她的車稍早發生了電力故障。我們正在等待當局的回應。」

▲▼巴西25歲女子巴塞蘿絲（Carolayne Nascimento Barcelos）凌晨開車回家遭遇槍擊，臉部被擊中多槍死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲巴塞蘿絲的母親懷疑案情並不單純，警方則不願透露調查細節。（圖／翻攝自Facebook）

報導稱，歹徒從車外連續開槍，導致她身中數槍，主要傷勢集中在臉部，車身留下許多彈孔，但17歲少年平安無事。據家屬表示，巴塞蘿絲中彈後車輛失控，直接衝進了她父親與繼母同住的房屋大門，由於正門被撞毀，延誤了她父親外出查看的時間，而父親萬萬沒想到受害者竟然是自己的女兒，約在案發20分鐘後將她送急診，但早已回天乏術。

根據巴西網媒UOL報導，巴塞蘿絲的生母達席瓦（Josefa da Silva）接受當地電視台採訪時透露，女兒10月初受到她親姐妹的威脅，當時還帶著6個人到巴塞蘿絲與父親工作的商店警告她。達席瓦心痛說，「（受威脅）不到15天她就死了，現在我只想要一個答案。」她同時也痛批，當地社區治安情況並不安全，連監視器也會被犯罪分子拔除。

警方表示，兇殺專案小組和婦女保護部門正在調查此案，但不會透露調查細節。G1報導指出，巴塞蘿絲的葬禮已於29日舉行，迄今媒體仍無法聯繫到受害者母親所說的曾進行威脅的那名姐妹。

ET快訊
快訊／南韓總統府外砍人！　2警遭刺受傷
快訊／震撼彈！　哈登被交易到快艇
快訊／日本醫院槍響2傷！　槍手逃進郵局對峙中
羅姓藝人「很有禮貌問」　目擊網友：這女孩在說謊
快訊／迫砲打到賞鯨船？　國軍公布檢驗報告
出道13年　「美尻AV女優」突引退
快訊／泰國宣布：台灣旅客入境「免簽停留30天」
快訊／雪隧4車連環撞！　駕駛斷腿受困
「頭骨碎片」證實德正妹遭哈瑪斯斬首　媽媽悲痛：幸好她沒受苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

參加煉獄音樂節後失蹤！21歲以女找到了　「遺體藏焦屍堆」當場死

快訊／南韓總統府外爆砍人！　70多歲男嫌揮刀釀2警受傷

快訊／日本埼玉縣「醫院傳槍響」2傷！　槍手逃進郵局與警對峙

冰刀鞋意外割喉對手釀死！他遭酸民洗版嗆殺人犯　警介入調查

快訊／泰國政府宣布：台灣旅客入境「免簽停留30天」

自己把6cm鐵釘插進睪丸！23歲男2天後才就醫　奇蹟救回

泰籍移工遭哈瑪斯「割頸」撿回一命！　親揭恐怖屠殺過程

同高中2名女師都下海！學生上網看到班導A片　辣師無奈：薪水太低

報復妻離家出走！狠父「壓力太大」悶死兒拋屍　報假案求協尋被戳穿

女駕駛遇暴徒沒搖下車窗　遭「車外射臉」亂槍打死！父目睹慘狀

鼻酸...新竹阿嬤騎車誤闖國道　遭警攔哭：以前都是老伴載我

狐蒙上大街散步偶遇柴柴！　牠繞道一臉困惑：你素誰？

女客買魚「給1千」控找錯錢　老闆調監視器打臉：只有5百

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

趙寅成要偷韓孝周護照！不准走❤️　《偶然成為社長3》連打掃都甜

舒華驚喜「短髮開唱」薇娟甜讚好看！　羞喊「第一次」全場尖叫：Hen漂亮～

天后闆妹2天賣2億人來瘋大送禮　提問丟丟妹...她霸氣：不同領域

疑不滿被趕！嫌清晨縱火　刺青店闆娘亡…父痛批可惡

吃火鍋遇「佛地魔」自信甩麵　網笑翻：被魔法耽誤的撈麵師

萬聖節兒化身夾娃娃機　吸睛造型媽花5天製作

參加煉獄音樂節後失蹤！21歲以女找到了　「遺體藏焦屍堆」當場死

快訊／南韓總統府外爆砍人！　70多歲男嫌揮刀釀2警受傷

快訊／日本埼玉縣「醫院傳槍響」2傷！　槍手逃進郵局與警對峙

冰刀鞋意外割喉對手釀死！他遭酸民洗版嗆殺人犯　警介入調查

快訊／泰國政府宣布：台灣旅客入境「免簽停留30天」

自己把6cm鐵釘插進睪丸！23歲男2天後才就醫　奇蹟救回

泰籍移工遭哈瑪斯「割頸」撿回一命！　親揭恐怖屠殺過程

同高中2名女師都下海！學生上網看到班導A片　辣師無奈：薪水太低

報復妻離家出走！狠父「壓力太大」悶死兒拋屍　報假案求協尋被戳穿

女駕駛遇暴徒沒搖下車窗　遭「車外射臉」亂槍打死！父目睹慘狀

虎航「全航線機票899元起」　線上旅展11／3開跑！星宇全線85折

參加煉獄音樂節後失蹤！21歲以女找到了　「遺體藏焦屍堆」當場死

倒數48小時！郭台銘躲媒體帶曾馨瑩自行連署　稱和賴佩霞戰到底

快訊／南韓總統府外爆砍人！　70多歲男嫌揮刀釀2警受傷

重現《海派甜心》經典！同理、林茉曦翻唱〈In Your Eyes〉

「全民妹妹」蓋兒Gail甜美熱舞　MV上線掀粉暴動：可愛到看50遍！

旅宿業缺工盼「開放聘用移工」　觀光署報告送審！初估需3000人

快訊／哈登如願被交易到快艇　聯手雷納德、喬治組3巨頭

竹市簡政便民服務　即日起「這3族群」申請家庭看護移工免評估

黃敏惠蟬聯《今周刊》最佳首長信任獎　社會力等三面向最優秀

台南蘇卡達象龜獨自過馬路　車停1排讓牠...飼主平安領回

國際熱門新聞

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

孕婦逛街遭狗狗砸中　重傷送醫

快訊／泰國政府宣布台灣旅客入境免簽

德正妹被哈瑪斯斬首　以總統：現場是屠宰場

哈瑪斯：中國考慮對台進行類似攻擊

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

德正妹證實遭哈瑪斯斬首　媽：幸好她沒受苦

《六人行》全體演員首發聲：為馬修派瑞的死感到無比悲痛

冰球選手割喉對手　推特被洗版殺人犯

MRI機器吸入病床　護士夾中間傷勢嚴重

冰球球員遭刀鞋割頸　滿地血重傷亡

美研發新核彈B61-13　威力約24倍廣島原子彈

中東衝突疑慮緩解　美股道瓊指數大漲逾500點

以色列攻入加薩走廊　遭擄女兵獲救

更多熱門

相關新聞

大貨車車斗未收上路　猛撞人行天橋「翹孤輪」

大貨車車斗未收上路　猛撞人行天橋「翹孤輪」

台南市1部大貨車因車斗未收，行經歸仁區國立新豐高中前，一頭撞上人行天橋呈現「翹孤輪」，造成陳姓駕駛受傷，初步了解該大貨車在中正北路1段工地卸貨後，疏漏將車斗收好即駕車啟動，而發生此一肇事事故，全案目前由歸仁分局調查處理中。

台南市首度公布第1批高風險駕駛人2人

台南市首度公布第1批高風險駕駛人2人

美國18死槍手遺體尋獲　家中搜出紙條

美國18死槍手遺體尋獲　家中搜出紙條

女捨命衝到櫃台救人　被槍手射殺

女捨命衝到櫃台救人　被槍手射殺

徐佳青稱歐女訓練不足！王鴻薇反擊「職場霸凌」　還卸責老長官童振源

徐佳青稱歐女訓練不足！王鴻薇反擊「職場霸凌」　還卸責老長官童振源

關鍵字：

巴西槍擊亂槍打死中彈駕駛美洲要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

丁特轟KID火鍋店「1690和牛都是油」！店家道歉吐原因

小哥哥艾理露面！下跪親解「百萬粉專消失」原因

台中某國中生持空氣槍胡鬧！6人被逮

林襄女上男下激戰「穿很多內褲」

連千毅直播賣賓士行李箱　檢認證是假貨！

女扮兔女郎慘被性騷！男藝人嗆：這是公共場合

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

圤智雨揭內幕：小哥哥艾理只是傀儡

直擊野生郭書瑤搭捷運穿超辣！

找毒妹拍色片挨轟！小哥哥艾理回嗆3點：我沒違法

有感降溫！　入秋「較強冷空氣」要來了

1個月被記點7點！職業駕駛包圍交部抗議　怒吼撤回檢舉制

孕婦逛街遭狗狗砸中　重傷送醫

中國正大流行！台大醫曝台灣恐爆發黴漿菌感染

入秋＝養瘦最好時機！「做對6件事」刮油排廢物

更多

最夯影音

更多
鼻酸...新竹阿嬤騎車誤闖國道　遭警攔哭：以前都是老伴載我

鼻酸...新竹阿嬤騎車誤闖國道　遭警攔哭：以前都是老伴載我
狐蒙上大街散步偶遇柴柴！　牠繞道一臉困惑：你素誰？

狐蒙上大街散步偶遇柴柴！　牠繞道一臉困惑：你素誰？

女客買魚「給1千」控找錯錢　老闆調監視器打臉：只有5百

女客買魚「給1千」控找錯錢　老闆調監視器打臉：只有5百

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

趙寅成要偷韓孝周護照！不准走❤️　《偶然成為社長3》連打掃都甜

趙寅成要偷韓孝周護照！不准走❤️　《偶然成為社長3》連打掃都甜

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面