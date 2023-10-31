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報復妻離家出走！狠父「壓力太大」悶死兒拋屍　報假案求協尋被戳穿

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲泰國一名狠父為了報復妻子而殺死親生兒子。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國23歲男子納塔蓬為了報復妻子離家出走，讓他自己承擔孩子的教養責任，於是狠心將6歲的兒子殺害後拋屍，還為了擺脫嫌疑，到警局報假案，並動員鄰居們協助尋人。

綜合泰媒報導，納塔蓬27日到巴蜀府華欣警局報案，聲稱自己把車停在路邊去買叉燒飯時，兒子突然就不見了蹤影，於是警方立即動用社交軟體，發動所有村民協助尋人。

28日凌晨，警方接獲通報，聲稱納塔蓬在甘蔗林中找到了兒子的屍體。警方連忙趕到現場，發現這名男童的臉色蒼白，額頭還有抓痕，而法醫驗屍後證實，男童是因窒息而死。

由於此案疑點重重，因此警方隨後對納塔蓬展開了長達數小時的審問，而這名男子最後也終於承認，自己一個月前和妻子爭吵後遭拋棄，留下他一人獨自撫養兒子，而感到有壓力，於是才決定殺死兒子。

納塔蓬指出，他在案發當晚將兒子抱上車，帶到離家300公尺的偏僻處，並讓兒子躺在自己的腿上，用手摀住嘴直到兒子死去。納塔蓬後來將兒子的屍體丟到一個隱密的地方，並開車回家睡覺，直到隔天早上醒來後，才發動鄰居幫忙找孩子。

納塔蓬承認，自己一開始報假案，不過是想要掩蓋事情的真相，而警方也在事後將他羈押到現場重演事件經過，而大量圍觀的村民也氣憤痛罵他不配為人父。

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