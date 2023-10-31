美國惡霸犬沒牽繩「衝上校車」狠咬學生　中槍才被制伏

▲美國德州學生被惡霸犬咬傷。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／編譯

美國德州25日發生犬隻攻擊學生的事件，事發現場影片可見，一隻沒有牽繩的美國惡霸犬（American Bully）咬住一名男學生的手臂，受害者試圖起身逃上校車時，牠更直接咬向腿部，最終造成校車司機與2名學生受傷，影片中遇襲的男學生縫了14針。這隻惡霸犬則是被一名鄰居開槍擊中才停止攻擊。

根據每日郵報報導，德州休士頓（Houston）阿爾丁獨立學區學校（Aldine ISD school）的校車25日上午8點遭遇惡犬攻擊，導致靠近車門邊的學生與司機受傷送醫，其中受傷最嚴重的是一名男學生，他手指、手臂和腿上一共縫了14針。家屬說，孩子事後回想還以為自己要被咬死了，被嚇得不輕。

▲惡霸犬咬傷男學生的手臂與腿部。（圖／翻攝自IG）

報導描述事發影片指出，一隻未繫牽繩的美國惡霸犬跳起來咬住那名男學生的手臂，他一邊在草地上掙扎，一邊試圖將手從狗的嘴巴裡抽出來，旁邊還站著3名男學生。然而，當受害者試圖站起身躲進校車巴士時，狗咬住了他的腿，車上學生開始尖叫，公車司機按喇叭並試圖嚇阻這隻狗，隨後許多學生跑到後方座位或甚至站在座椅上。

一名女學生在影片中還說，「不，因為那隻狗跑到我家後院了，牠殺死了一隻貓。就是，我媽媽的手機裡有一段影片，感覺狗在生吞活貓。」另一名學生向美媒ABC表示，「這件事讓我們所有人都受到創傷，現在，我們都不想再坐在公車的前排了。」

▲一旁的學生震驚地看著情況發生。（圖／翻攝自IG）

女飼主表示，她養的這隻叫做Kingston的惡霸犬「沒有攻擊性」，當時不知道為何從車庫跑了出來。飼主家的監視器影像顯示，狗發動襲擊前和這群男學生蹦蹦跳跳地走到了公車站。報導稱，一名鄰居試圖開槍救人，最終子彈擊中了狗狗，後來被帶去讓獸醫治療，並遭到當局下達為期10天的強制隔離令。

家屬們希望當局可以對飼主提起訴訟，不會要求對狗狗安樂死，但他們確實認為這隻狗需要更好的照顧者，訓練牠不要做出攻擊行為。警方表示，目前尚未對飼主提出指控。