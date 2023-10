加薩唯一癌症醫院被炸　金主「土耳其」怒批：以色列明知故犯

▲加薩一家醫院被炸,哈瑪斯宣稱釀成數百人死亡。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

以色列誓言消滅巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas),對加薩走廊擴大攻擊。加薩唯一一家癌症醫院院長30日表示,以色列的空襲直接擊中了醫院的三樓。出資蓋醫院的土耳其也發聲譴責,事前早已通知以色列這間醫院的座標位置。世衛組織(WHO)表示,加薩有491人因醫療機構遇襲而死亡,372人受傷。

▲由土耳其出資的加薩唯一一家癌症醫院被炸,冒出濃煙。(圖/翻攝自社群平台X)

根據CNN報導,位於加薩市南部的土耳其-巴勒斯坦友好醫院(Turkish-Palestinian Friendship hospital)於30日遭到空襲損壞。院長Sobhi Skaik表示,這是加薩最主要的癌症醫院,以色列的襲擊直接擊中了醫院三樓,損及氧氣與水的供應,但醫院裡的人沒有受傷。一段經CNN地理定位的網傳影片顯示,醫療中心大樓冒出濃煙。

lsraeli warplanes bomb the third flood of the Turkish-Palestinian Friendship Hospital, which is the only hospital for cancer patients in Gaza Strip. pic.twitter.com/a8D66w4t7k