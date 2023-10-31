加薩唯一癌症醫院被炸　金主「土耳其」怒批：以色列明知故犯

▲加薩一家醫院被炸，哈瑪斯宣稱釀成數百人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列誓言消滅巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），對加薩走廊擴大攻擊。加薩唯一一家癌症醫院院長30日表示，以色列的空襲直接擊中了醫院的三樓。出資蓋醫院的土耳其也發聲譴責，事前早已通知以色列這間醫院的座標位置。世衛組織（WHO）表示，加薩有491人因醫療機構遇襲而死亡，372人受傷。

▲由土耳其出資的加薩唯一一家癌症醫院被炸，冒出濃煙。（圖／翻攝自社群平台X）

根據CNN報導，位於加薩市南部的土耳其-巴勒斯坦友好醫院（Turkish-Palestinian Friendship hospital）於30日遭到空襲損壞。院長Sobhi Skaik表示，這是加薩最主要的癌症醫院，以色列的襲擊直接擊中了醫院三樓，損及氧氣與水的供應，但醫院裡的人沒有受傷。一段經CNN地理定位的網傳影片顯示，醫療中心大樓冒出濃煙。

lsraeli warplanes bomb the third flood of the Turkish-Palestinian Friendship Hospital, which is the only hospital for cancer patients in Gaza Strip. pic.twitter.com/a8D66w4t7k — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 30, 2023

Sobhi Skaik表示，事件帶來的最嚴重損害是患者的焦慮與恐慌，「今天有些人因為看到了這樣的情景而逃離醫院。」CNN已經要求以色列軍方對此發表評論。這家醫院是由土耳其政府出資，土耳其外交部30日聲明，土耳其要「以最強烈的措辭」譴責這場襲擊，因為相關機構的座標位置「都已提前與以色列當局共享」卻仍發生襲擊令人費解，並補充以色列此舉違反國際法。

▲加薩市主要醫療機構希法醫院（Al-Shifa hospital）內的醫療人員正在照顧早產嬰兒。（圖／路透）

另外，WHO於30日公布數據稱，自10月7日以來，發生了82起加薩衛生醫療機構遇襲事件，導致491人死亡、372人受傷。傷亡人員中包含了16名衛生醫療工作者死亡、30人在值班時受傷，另有28輛救護車被毀，36個醫療設施受到影響。

WHO還表示，約旦河西岸與東耶路撒冷的衛生機構自7日以來，也發生118次襲擊事件，造成3人死亡、15名值班的醫護人員受傷。CNN表示尚未獲得以色列軍方的即時回應，但以色列國防軍先前堅稱，在打擊哈瑪斯的行動中沒有蓄意攻擊平民目標。