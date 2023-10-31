哈瑪斯公開人質影片！以女狠罵「納坦雅胡無能」：快換囚救我們

▲哈瑪斯公開被擄以色列人質的畫面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯30日在社群媒體X發布影片，顯示有3名疑似為以色列人質的女子激動批評以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「無能」、「無法保護人質」，不過納坦雅胡卻聲稱這一切不過是哈瑪斯「殘酷的心理操控」，堅持不停火和換囚。

綜合CNN與法新社報導，在這段長達76秒的影片中，有3名女子正並排坐在幾張塑膠椅上，身後是一整面的白色瓷磚牆，而坐在中間的婦女則以希伯來語呼籲納坦雅胡立即停火，並與哈瑪斯換囚，以換取所有以色列人質的自由。

這名女子也在發言中尖銳地批評納坦雅胡「極度無能」，未能阻止哈瑪斯的屠殺，也無法停火來解救人質。她越講越激動，並開始尖叫，「你答應解救我們的，放了我們吧！現在！現在！現在！」然而坐在她兩側的另2名女子則保持沉默。

New released video of Israeli hostages. pic.twitter.com/HbvmglYNE0 — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) October 30, 2023

哈瑪斯將這3名女子稱為「猶太復國主義被拘留者」，但外界無法確認她們的身份，不過有自稱為人質親屬的人表示，這3名女子分別為特魯帕諾布（Yelena Trupanob）、阿洛尼（Daniel Aloni）和科什特（Rimon Kirsht）。

CNN指出，這幾名女子沒有明顯的身體虐待跡象，而且發言的阿洛尼說的話也很流利，似乎不是照本宣科，但由於她們都是人質，因此CNN無法確定她是不是在被威脅的情況下做出上述發言，也無法證實3人的狀況。

對此，納坦雅胡表示，相關影片不過是哈瑪斯「殘酷的心理操控」，重申正盡一切努力將所有人質帶回家。 有以色列官員告訴外媒，影片唯一的好處是證明人質還活著，不過以方相信哈瑪斯只有受到壓力才會釋放人質，因此最好的方法是加大對哈瑪斯的軍事壓力。