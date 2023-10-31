美五角大廈宣布研發新核彈B61-13　比廣島原子彈威力大24倍

▲美國國防部宣布尋求研發製造新版本空投核彈。圖為美國總統拜登。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

五角大廈宣布一項新型空投核彈研發計畫，被定名為B61-13新核彈的爆炸當量（TNT當量）可達到36萬噸，比美國1945年在日本廣島投下而導致二戰結束的那枚核彈，爆炸威力增加了24倍。不過，若要投入製造必須先獲得美國國會的批准與預算撥款。

綜合紐約郵報、每日郵報報導，據五角大廈說法，B61-13核彈將採用舊型炸彈彈頭來改造，預計少量的生產將不會增加美國核武庫的總數量。原先重力炸彈並無導引能力，但B61-13的尾部零件組將可協助瞄準，能更精準打擊目標。據美國科學家聯盟（FAS）估計，俄羅斯目前擁有5977枚核彈頭，美國則有5428枚。

五角大廈提到，B61-13將加強威懾對手，並為美國盟友與合作夥伴提供保障，以及在面對某些「更困難的大面積軍事目標」時，可為總統提供「額外選項」。美國負責太空政策的助理國防部長普拉姆（John Plumb）在聲明中沒有提到中國或俄羅斯，但他表示，「B61-13代表著應對高度變動的安全環境挑戰的合理措施，為我們提供額外的靈活性。」

▲第二次世界大戰末，美國對日本長崎市投下原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，B61系列重力炸彈一直是美國核威懾力的重要組成部分，B61-13將是其最新版本，最大爆炸當量達36萬噸，威力超過B61-12型並與現役B61-7型核彈相同。美國1945年投在廣島的一枚原子彈當量約1.5萬噸，投在長崎的一枚則約2.5萬噸，新型的B61-13當量將比廣島原子彈大24倍，但不及美國威力最強的核武B83的三分之一，後者爆炸當量達120萬噸。

美國前總統歐巴馬曾試圖讓B83退役銷毀，但繼任的川普終止了這項政策，如今有人認為，現任總統拜登將利用研發B61-13的提議來說服共和黨人放棄B83。報導稱，政府想研發新核彈必須獲得美國國會批准，但軍方宣布計畫後已立刻獲得共和黨鷹派的保守認可。

參眾兩院軍事委員會成員中的共和黨高層表示，B61-13不是長期的解決方案，「只是朝正確方向邁出的一小步」，但確實將有助於提供指揮官更大的靈活度。不過，共和黨高層堅稱，在中國與俄羅斯正在進行全面軍備競賽之際，美國仍在「原地踏步」，為應對威脅，美國應該對威懾態勢進行重大轉型，而不是漸進或零碎式的改變。