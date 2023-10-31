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加薩孕婦「沒有麻醉」直接剖腹！醫院若斷電　保溫箱130嬰難活命

▲▼加薩嬰兒。（圖／達志影像／美聯社）

▲一旦啟動發電機的燃料也耗盡，加薩醫院內靠保溫箱生存的嬰兒恐難保命。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

以色列自哈瑪斯突襲後，便封鎖加薩地區，導致當地嚴重缺乏食糧、飲用水以及藥品，國際關懷組織（CARE International）指出，孕婦被迫要在沒有麻醉的情況下緊急剖腹，且部分醫院的奶粉已經耗盡，若母奶不足，孩子可能挨餓。據預估，加薩下個月平均每天會有160名孕婦生產，未來的情況只會越來越糟。

國際關懷組織收到許多駐守加薩第一線的醫護人員通報並直言，如今醫療能量不足，產婦在生產後短短3個小時就被要求出院。由於加薩遭到以色列當局封鎖，惡劣的醫療環境正在加劇孕婦、產婦以及新生兒死亡的風險。

國際關懷組織約旦河西岸與加薩地區主任堤碧（Hiba Tibi）直言，「我只能想像這些婦女會有多害怕，因為她們自己與孩子無法獲得保障，同時還必須忍受痛苦。我聽說有一些醫院的嬰兒奶粉已經用完，這非常令人擔憂，因為（對於戰爭）創傷會影響母親的產奶能力。」

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩醫院嚴重資源不足，無法負荷大量傷患。（圖／達志影像／美聯社）

隨著加薩走廊糧食供應減少，有28.3萬名孕婦、哺乳期婦女以及5歲以下的兒童面臨重大的健康風險。根據預估，光是加薩地區下個月平均每天就會有160名孕婦分娩，然而如今所有藥品都嚴重不足，孕婦甚至要在沒有麻醉與止痛藥的情況下剖腹。

目前因為停電，醫院必須依靠發電機，但是啟動發電機所需的燃料就快要用完了。一旦斷水斷電，那些躺在保溫箱的嬰兒們也是死路一條。目前至少有130名嬰兒靠保溫箱生存。

除了電力與藥品，純淨水、血液以及其他物資也嚴重匱乏，加薩地區有三分之一以上的醫院與近三分之二的保健所因為損壞或是缺乏燃料被迫關閉。儘管已有部分物資從埃及拉法的邊境點運入加薩，但與當地所需數量相比仍遠遠不足。

國際關懷組織再度呼籲雙方應立即停火，因為這場衝突正在迅速演變成一場人道主義災難。國際關懷組織要求讓人道救援工作者能夠持續、安全且不受阻礙地進入當地，協助災民。

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