40歲兄弟寄生老家當巨嬰！75歲老媽怒提告　法院：限期搬家

▲當事人長期遭2名成年兒子「吸血」，只好提告要求兩人搬走。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

義大利一名75歲婦人因為扶養2名「寄生蟲」媽寶兒子，被迫花光養老金，因此氣得一狀告上法院，要求2人搬出她的住所，不要再吸血。法院認為，父母沒有讓成年子女無條件留在家中的義務，且2名被告年紀都超過40歲，不應該再指望父母承擔不合理的扶養義務，因此下令要求兩人限期搬出母親的住家。

根據《每日星報》報導，義大利北部城市帕維亞（Pavia）一名不願具名的75歲女性不顧母子之情，憤而將2名兒子告上法庭，要求法官將兒子趕出自己的家。原來是因為42歲與40歲的兒子們明明有工作，卻不願意負擔家中開銷，不但寄居在母親家中，甚至連家務都不願意做。

由於婦人已經與丈夫分居，因此長期下來她必須獨自支付一家三口的生活開銷，導致她的退休金與存款幾乎被花光，忍無可忍之下，她才會提告。她認為兩人不但不願分擔家中事務，也沒有在經濟上做出貢獻，更直呼兩人是「寄生蟲」。

原告特地請來律師提告，沒想到平時不願花錢的兒子們也花錢請來另一名律師來「對抗母親」。他們聲稱，義大利法律要求父母必須在必要時照顧子女，不過最終仍敗訴。

法官認為，父母雖有贍養義務，但是法律中沒有任何條款賦予成年子女無條件留在父母家中的權利，且2名被告都已經超過40歲，強行居住在母親家中並不合理，一旦超過一定能力，子女就不可以再指望父母繼續負擔不合理的贍養義務。

最終法院裁定兩人必須在12月18日以前搬出母親的房子，不過兩人目前尚未決定是否上訴。