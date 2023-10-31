職業婦女沒空煮晚餐「先做好菜加熱」　丈夫得知竟爆氣翻桌離家

▲職業婦女沒空煮晚餐，用隔夜菜加熱慘遭丈夫翻桌，甚至離家回父母家吃飯。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

現在不少雙薪家庭因此許多職業婦女都要兼顧家務與工作，就有一名媽媽不只下班要照顧三個小孩，還要煮晚餐給家人吃，她因此先把飯菜煮好，回家加熱就能吃，沒想到丈夫認為她加熱隔夜菜當晚餐，當場氣炸翻桌打翻晚餐，還氣憤離家出走。

據馬媒《中國報》報導，一名律師凱兒哈密分享案例，透露曾有一名女子來找她諮詢，透露丈夫的夫家從不吃隔夜飯菜，甚至相當注重用餐時間，一家人吃飯也不會留飯菜給沒吃的家人，堅持一定吃新鮮的飯菜。

女子透露剛結婚時自己還能兼顧家庭與事業，也會準備好晚餐的飯菜，但如今因育有3名子女，因此她會前一天或早上先把晚餐的飯菜準備好，等到晚上回來再加熱食用，沒想到丈夫沒有體諒她，還氣到翻桌把飯菜都打翻，甚至離家回去父母家用餐，留下她一人面對打翻的飯菜與三個小孩。

這樣離譜的狀況，律師表示希望女子帶丈夫一起來法律諮詢輔導，但丈夫拒絕了，因此律師建議可以請幫傭，讓幫傭幫你們準備三餐，最後女子回去後沒有再回來找律師離婚或諮詢，因此也不知道是否有採納找幫傭的建議。

不少網友看到文章後也紛紛討論，表示真的有這種不吃隔夜飯的家庭，但也有人認為吃隔夜菜沒什麼不對，不要放太久或變質影響健康就好，另外也有人分享自己的朋友也遇到這樣的狀況，丈夫堅持不吃隔夜菜，最後兩人離婚了，不過是不同家庭，因為對方有5個小孩不是3個。

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