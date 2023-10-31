旅日遊客9月破210萬！　各個景點「消失30年設施」回歸

▲日本是觀光大國，疫情解封後，遊日人數更直線飆升，不過也帶來垃圾問題。（示意圖，本刊資料照）



圖文／鏡週刊

隨著疫情解封，越來越多人出國旅遊，9月日本的觀光客人數就來到218萬人，直逼疫情前，然而旅客激增也影響到日本許多觀光景點垃圾的暴增，出現亂丟垃圾等情況，讓許多地區的業者開始思考重新設置已在街上消失近30年的「公共垃圾桶」。

根據《日經亞洲》報導，過去30年間，日本街道上的公共垃圾桶多被拆除，導致旅客們若有垃圾都需要帶回飯店丟棄，然而由於疫情後前往日本的旅客越來越多，9月遊日人數來到218萬人，達2019年人數的96.1％，也導致許多熱門景點都出現「垃圾泛濫」的問題，也讓許多地區的商家開始思考重新設置垃圾桶的問題。

如大阪的知名觀光景點道頓堀，街上沿路販賣章魚燒等小吃，產生許多塑膠容器卻無處丟棄，因此該區的商店及餐廳協會計畫今年秋天在400公尺長的主要街道上設置新的垃圾桶，1月時曾進行試辦，發現亂丟垃圾的情況減少了40％。

此外，今年3月時群馬縣澀川市知名的伊香保溫泉度假村，也於旅客經常行經的石階路線之2處放置了垃圾桶，垃圾桶上不僅有中英日文標示，甚至還結合了新科技，包括能夠自動壓縮內容物，當垃圾桶快要滿時也可以向手機和電腦發送警示，桶子開口的特殊設計更可以防止民眾丟棄可疑物品。

事實上，日本之所以長年沒有設置垃圾桶，主要是因為維護經費的高成本以及周遭環境清潔的挑戰，甚至還有一說法稱如果放了垃圾桶就輸了。2019年日本政府曾針對旅客做調查，發現旅客覺得旅日最不便的地方，除了Wi-Fi連接和語言溝通問題外，找不到垃圾桶的困擾也占了23％。

雖然不時會有重新設置垃圾桶的聲音出現，不過由於也有居民深怕設了垃圾桶後，反而導致接到變得髒亂，因此目前日本多數的地方政府仍尚未採取相關行動。

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