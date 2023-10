冰刀鞋意外割喉對手釀死！他遭酸民洗版嗆殺人犯　警介入調查

▲麥特(Matt Petgrave)被大量不理智酸民攻擊,撻伐他是殺人犯。(翻攝自X@realstewpeters)

圖文/鏡週刊

曾效力NHL(美國國家冰球聯盟)匹茲堡企鵝隊的29歲冰上曲棍球運動員亞當(Adam Johnson)28日因比賽爭球過程中,意外遭對手麥特(Matt Petgrave)以刀鞋割破頸部,送醫後搶救不治。事故發生後,麥特被大量不理智酸民攻擊,撻伐他是殺人犯,但也有許多理智的粉絲緩頰,認為事件就是一場意外,麥特不應該受到指責。據了解,目前警方已針對該意外事件進行相關調查。

根據外媒綜合報導,效力於英國諾丁漢職業冰球俱樂部「諾丁漢黑豹隊」(Nottingham Panthers)的美籍冰上曲棍球運動員亞當,28日出戰挑戰盃(Challenge Cup)對戰「謝菲爾德鋼人隊」時,不幸在爭奪冰球比賽過程中,被敵友球員麥特意外以刀鞋劃過他的頸部,當場大量出血倒地,經送醫搶救後不幸身亡。

事故發生後,麥特為此感到非常痛苦,然而卻有大票不理智的酸民在臉書、X(前推特)等社群平台上,指控麥特是殺人凶手,包含他電子信箱與X上,都收到非常多「仇恨訊息」。而麥特被灌爆的X,目前已取消公開,只有早已追蹤的粉絲可以查看。

對此,一名黑豹隊的球迷伍茲(Hazel Woods)緩頰表示,「這是一場離奇事故,完全是場悲劇,沒有人該被責怪」;另一名球迷泰勒(Tina Taylor)也表示,「麥特對於亞當的死亡也感到非常悲痛,這是一場悲慘的事故,他不應該受到指責,可怕的攻擊行為必須停止」,也有不少理智網友紛紛出面聲援麥特。

另外,據《每日郵報》報導,英國冰上曲棍球鞋會拒絕透露,未來是否會針對麥特展開調查;而英國警方則表示,事件相關調查已經在進行中,但拒絕透露詳細案情。

