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冰刀鞋意外割喉對手釀死！他遭酸民洗版嗆殺人犯　警介入調查

麥特（Matt Petgrave）被大量不理智酸民攻擊，撻伐他是殺人犯。（翻攝自X@realstewpeters）

▲麥特（Matt Petgrave）被大量不理智酸民攻擊，撻伐他是殺人犯。（翻攝自X@realstewpeters）

圖文／鏡週刊

曾效力NHL（美國國家冰球聯盟）匹茲堡企鵝隊的29歲冰上曲棍球運動員亞當（Adam Johnson）28日因比賽爭球過程中，意外遭對手麥特（Matt Petgrave）以刀鞋割破頸部，送醫後搶救不治。事故發生後，麥特被大量不理智酸民攻擊，撻伐他是殺人犯，但也有許多理智的粉絲緩頰，認為事件就是一場意外，麥特不應該受到指責。據了解，目前警方已針對該意外事件進行相關調查。

根據外媒綜合報導，效力於英國諾丁漢職業冰球俱樂部「諾丁漢黑豹隊」（Nottingham Panthers）的美籍冰上曲棍球運動員亞當，28日出戰挑戰盃（Challenge Cup）對戰「謝菲爾德鋼人隊」時，不幸在爭奪冰球比賽過程中，被敵友球員麥特意外以刀鞋劃過他的頸部，當場大量出血倒地，經送醫搶救後不幸身亡。

事故發生後，麥特為此感到非常痛苦，然而卻有大票不理智的酸民在臉書、Ｘ（前推特）等社群平台上，指控麥特是殺人凶手，包含他電子信箱與Ｘ上，都收到非常多「仇恨訊息」。而麥特被灌爆的Ｘ，目前已取消公開，只有早已追蹤的粉絲可以查看。

對此，一名黑豹隊的球迷伍茲（Hazel Woods）緩頰表示，「這是一場離奇事故，完全是場悲劇，沒有人該被責怪」；另一名球迷泰勒（Tina Taylor）也表示，「麥特對於亞當的死亡也感到非常悲痛，這是一場悲慘的事故，他不應該受到指責，可怕的攻擊行為必須停止」，也有不少理智網友紛紛出面聲援麥特。

另外，據《每日郵報》報導，英國冰上曲棍球鞋會拒絕透露，未來是否會針對麥特展開調查；而英國警方則表示，事件相關調查已經在進行中，但拒絕透露詳細案情。

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