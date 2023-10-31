拒主管求愛！　英23歲女遭跟蹤「懷恨半年」10刀捅死

▲史賓克斯遭愛慕她的前主管殺害。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國23歲女子史賓克斯（Gracie Spinks）先前被35歲前主管賽勒斯（Michael Sellers）求愛，但她拒絕了，因此陷入情感漩渦的賽勒斯對她變得恐怖癡迷。儘管她將賽勒斯跟蹤的事情上報給雇主和警方，但大家都沒有進一步行動，直到賽勒斯朝她猛捅10刀再自刎後，才發現事前早有明顯跡象。

英媒《天空新聞台》報導，23歲的史賓克斯於2021年6月18日遭前主管賽勒斯殺害。6個月前她在一處倉庫兼職並與賽勒斯認識，但當時拒絕了賽勒斯的追求，沒想到賽勒斯因此懷恨長達半年之久。

在史賓克斯遇害前幾個月，她向老闆和警察通報，賽勒斯對她變得非常癡迷還會跟蹤她，甚至出現在德比郡的馬廄，因為他知道她都會在那裡照顧她的馬。





▲史賓克斯生前很愛她的馬。（圖／翻攝臉書）

警方獲報後僅給賽勒斯「口頭警告」，之後便沒有後續追蹤，而且當有人在馬廄附近發現一袋裝有利器的袋子，裡面一張紙條寫著「不要說謊」時，竟然也沒有任何作為。

2021年6月18日當天，史賓克斯提早出門到馬廄看馬，另一組人在剛過8點後到馬廄，發現她倒臥在血泊裡，還有一名男子急忙逃走。之後史賓克斯被驗出身中10刀，脖子上有明顯刀傷。警方在案發數小時後於倉庫內，發現賽勒斯的遺體，一旁留有紙條，自陳「再也無法忍受她的謊言」。這進一步佐證了賽勒斯先殺害史賓克斯再自戕的推論。

警察執法獨立調查辦公室（IOPC）在案發後，依失職對5名德比郡的警方展開調查。

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