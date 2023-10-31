吃飯咬到嘴唇！竟長出「2公分腫瘤」猛滴血...真實病因曝

▲「毛細血管瘤」常見於在嬰兒和兒童中。（示意圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

沙烏地阿拉伯有一名26歲女子的下嘴唇受傷後，竟出現紅色的腫瘤，而後腫瘤更長至0.7英吋（約1.778公分），且還血流不止；另有位43歲的女子在吃飯時咬到舌頭後，舌頭上也出現了類似腫瘤，畫面相當驚人。對此，《美國病例報告雜誌》則指出，2名女子罹患的其實是「毛細血管瘤」（capillary hemangioma）。

據《每日郵報》報導，26歲的女子正處於妊娠晚期，在局部麻醉後，進行了手術切除掉腫瘤，並接受抗生素治療以降低感染風險，在1周後的檢查中，嘴唇癒合良好。

▲26歲女子不小心弄傷右下唇後，竟出現腫瘤。（圖／翻攝自《美國病例報告雜誌》）

另一名43歲的女子則處於懷孕中期，腫瘤是在舌頭受傷後大約2周出現，在就醫前，腫瘤已長了整整4個月，直徑約為0.3英寸（約0.762公分），而後腫瘤也在手術中被切除。

▲43歲女子吃飯咬到舌頭後，也出現類似腫塊。（圖／翻攝自《美國病例報告雜誌》）

對此，《美國病例報告雜誌》指出，2名女子罹患的其實是在嬰兒和兒童中更為常見的「毛細血管瘤」，是被稱為毛細血管的小血管異常增生所形成，這會導致皮膚上出現紅色或紫色的凸起腫塊。

此腫塊可能是由嘴唇受傷造成，割傷或撕裂造成的組織損傷都會引起新血管的異常增生，而懷孕可能會增加這些生長的風險，因為較高的雌激素會促使血管過度生長。

「毛細血管瘤」從外部可見，所以患者和醫生通常能很快識別出這些病變，從而進行診斷，在大多數情況下，這些病變通常會自行消失。

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