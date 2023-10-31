美股道瓊猛漲511點　創近5個月最佳表現

▲美股大漲。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約30日專電

美股今天在科技股帶動下止跌反彈，道瓊指數猛漲511點，創近5個月來最佳表現。本週多項消息將牽動盤勢，包括聯準會利率決策、蘋果公司財報及美國10月就業數據。

3大指數午盤扶搖直上，道瓊工業指數終場猛漲511.37點，漲幅1.58%，收在32928.96點。標準普爾500指數勁揚49.45點，漲幅1.2%，收在4166.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲146.47點，漲幅1.16%，收在12789.48點。

道瓊指數連3黑止步，寫下6月2日以來最佳表現，也是8月以來首次單日漲逾1%。

標普500指數11大類股，通訊族群表現最棒，漲幅超過2%。Google母公司Alphabet股價漲近1.9%，走出上週因雲端部門業績不如預期而跌近10%的陰影。亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）母公司Meta股價分別彈漲3.9%、2%。

蘋果公司（Apple）上漲1.2%。這家全球市值冠軍企業股價已從前波高點回檔14%，處於技術修正，預定11月2日盤後公布季報。

半導體族群相對弱勢，費城半導體指數下跌1.3%，近4個交易日第3度收黑。

美股近期表現低迷，標普500指數與那斯達克指數雙雙從前波高點回檔逾10%，陷入技術修正。其中，標普500指數上週下跌2.5%，即使今天反彈，10月累計跌幅仍達2.8%，預計拉出月線連3黑，為2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首見。

股市不振原因之一是美國債市動盪。投資人憂心美國公債價格走低、殖利率躍升，景氣可能降溫，股票等高風險資產魅力失色。

美國10年期公債殖利率一週前升破5%，為16年來首見。這項數值今天升至4.875%，略高於10月27日收盤水準。

聯邦準備理事會（Fed）明天起召開2天決策會議，市場普遍預期政策利率將保持在22年高點，為去年3月聯準會開始升息對抗通貨膨脹以來首度連2次例會利率不變。在美債殖利率拉高市場利率的情況下，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等官員近期暗示可靜觀其變。

依照聯準會官員9月預測，11月或12月還會升息1碼（0.25個百分點）。但利率期貨市場行情顯示，投資人普遍認為聯準會今年不會再升息。

本週另一重頭戲是牽動物價走勢的就業數據，包括11月3日公布的官方就業報告。

在科技權值股支撐下，美股今年多數時間走揚，擺脫去年受聯準會積極升息影響而從歷史高點大幅回檔的陰霾。即使近期表現低迷，標普500指數年初以來仍上漲8.5%，那斯達克指數同期漲逾22%。以景氣循環股為主的道瓊指數年初以來跌逾0.6%。