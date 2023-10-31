以巴戰火蔓延！葉門飛彈飛過沙國　爆致命衝突「全軍高度戒備」

▲沙烏地阿拉伯與葉門叛軍多年來衝突不斷。圖為沙國軍隊2015年向葉門發射砲火的畫面。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以巴衝突爆發後，中東的緊張局勢也隨之升級。沙烏地阿拉伯近來與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發生致命衝突，而知情人士透露，沙烏地阿拉伯的軍隊目前已進入高度戒備狀態。

綜合外媒報導，伊朗所支持的「青年運動」（Houthi）2014年將葉門政府趕出首都沙那（Sanaa）後，以沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯國家在2015年聯合對葉門進行干預，試圖推翻「青年運動」並恢復獲國際社會支持的葉門政府。

儘管沙烏地阿拉伯近來嘗試通過談判終結葉門內戰，但隨著最近沙烏地阿拉伯有4名士兵在葉門邊境與叛軍爆發衝突並死亡、以巴衝突再起，兩國之間的關係又再次緊張了起來。

10月19日，「青年運動」試圖在沙烏地阿拉伯上空，向以色列發射一連串巡弋飛彈和無人機。隨後，沙烏地阿拉伯攔截了其中一枚飛彈，而飛彈也掉入沙國境內，兩軍再次在邊境爆發衝突。

一位知情人士指出，「青年運動」發射飛彈後，沙烏地阿拉伯的所有部隊都已進入高度戒備狀態，而以色列的幾個主要航空公司也減少了飛越阿拉伯半島的航班，寧可向南飛到索馬利亞，也要避開大部分阿拉伯國家的領空。