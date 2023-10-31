拜登出手了！首簽新政命令管控AI風險　要求企業共享安全測試結果

▲拜登30日簽署首份與AI相關的行政命令。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登30日簽署了一項行政命令，計劃對人工智慧（AI）的研發和應用進行規範與管控，以期減少AI對消費者、勞動階層、少數群體與國家安全構成的風險。這是白宮首次針對AI發布了行政命令，也是美國政府至今在打擊上做出的最大規模舉措。

據路透社報導，拜登新簽署的行政命令要求開發AI系統的廠商，在向公眾發布前，必須根據《國防生產法》與美國政府共享安全測試結果，以保障國家安全、經濟、公共健康和安全。新的行政命令還指示各機構制定測試標準，並解決相關的化學、生物、輻射、核能與網路安全風險。

拜登表示：「為了實現AI的前景並避免風險，我們需要管理這項技術，否則一旦AI落入不法之手，將會使駭客更容易利用漏洞攻擊我們社會運作所依賴的軟體。」這是白宮首次針對AI發布了行政命令，也是美國政府至今在打擊上做出的最大規模舉措，卻引發了業界的不同反應。

投資科技與AI的創投公司Tusk Ventures表示，他們歡迎政府對AI進行監管，但他認為部分科技公司可能會因擔心專有數據外洩而拒絕與政府分享資料。科技平台協會Net Choice則表示，這項命令將扼殺新公司與競爭對手進入市場，並大幅擴大政府對美國創新的權力。

此前，Open AI、Alphabet 與Meta等AI公司已承諾將為AI所生成的內容加上浮水印，但新命令則指出，商務部將制定特別內容認證和水印指南，來標記AI所生成的內容。此外，相關命令也規定了智慧財產權監管機構和聯邦執法機構的要求，以解決在AI中使用受版權保護作品的問題。