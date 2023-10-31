《六人行》全體演員首發聲：為馬修派瑞的死感到極度震驚

記者張靖榕／綜合外電報導

經典美劇《六人行》（Friends）飾演主角之一「錢德」男星馬修派瑞（Matthew Perry）29日離世，全球影迷、同業與粉絲都感到不捨。《六人行》全體演員也在30日首度對此發聲，「我們都為馬修的死感到極度震驚」。

▲《六人行》男星馬修派瑞在片中飾演錢德賓爆紅。（圖／翻攝自Instagram／mattyperry4）

綜合外電報導，同影集演員在美國雜誌《時人》（People）上首度發布聲明，「我們所有人都為馬修的死感到非常震驚。我們不只是劇組同事，我們還是一個大家庭。有太多想說的，但現在我們要好好哀悼並消化（馬修）難以理解的頓逝。」

聲明接著表示，等到他們平撫情緒後會再發聲，但現在他們要先對馬修的家屬、朋友，以及世上所有愛他的人致意。

該聲明由「瑞秋」珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、「菲比」麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、「羅斯」大衛史威默（David Schwimmer）、「莫妮卡」柯特妮考克斯（Courteney Cox）以及「喬伊」麥特·勒布郎（Matt LeBlanc）署名。

馬修派瑞於美國時間28日在自宅中被發現身亡，陳屍在按摩浴缸中，警方獲報到場後現場並未發現任何毒品，也沒有外力侵入或是打鬥痕跡。救護人員到場時，他已沒有呼吸心跳，初步研判是溺水身亡，享年54歲，噩耗傳出後讓喜愛他的粉絲相當震驚。

▲《六人行：當我們又在一起》，2年前主要演員才在電視上合體。（圖／HBO Max提供）

馬修派瑞生前受憂鬱症所苦，24歲那年因《六人行》全球爆紅，從此改變了他的生命軌跡，私底下他曾染上酗酒與藥物問題，更為此多此進出醫院與勒戒中心。之後他致力於幫助同樣酗酒與藥物成癮的人，並成立了男性專屬的戒酒中心「派瑞之家」（Perry House，2001—2015）。

不過這些貢獻仍然被《六人行》影集的光芒遮蓋，馬修派瑞曾說，他希望世人能記得他曾經幫助酗酒、藥物成癮者戒斷的貢獻，但他深知當他過世之後，《六人行》仍會是世人想起與他有關的第一件事，「我知道這不可能發生，但如果會的話，那就真的太好了。」

《六人行》確實在馬修派瑞死訊傳出後不斷被提起，全球粉絲、名人也紛紛擷取該影集當中的片段和畫面，懷念這位「始終在那裡的平行世界的朋友」。馬修派瑞也說過，「在我死後，我知道大家討論的無非就是《六人行》，我是開心的，因為作為一名演員，我有作品能讓世人討論，也帶給他人歡笑。」