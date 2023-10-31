臉書、IG歐洲推「零廣告訂閱方案」　月費343元起

▲臉書母公司Meta在歐洲推出旗下社群媒體訂閱方案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書與Instagram母公司Meta周一（30日）表示，將會為歐洲用戶提供「零廣告訂閱方案」，以符合歐盟規範，在歐盟、歐元經濟區和瑞士，網頁用戶只要每月9.99歐元（約新台幣343元）即可享有，手機用戶的收費會更高。

路透社報導，臉書的「零廣告訂閱方案」在歐洲地區首先推出，網頁用戶每月9.99歐元就可享有乾淨的臉書頁面，iOS與Android用戶則是12.99歐元（約新台幣446元）／月。

此前歐盟監管機構施壓，要禁止Meta在未經用戶的允許下，就針對用戶推出個人化廣告，威脅損害Meta主要的收益來源。

事實上Meta在歐盟面臨反壟斷壓力，今年7月，歐洲最高法院支持德國反壟斷機構調查隱私違規行為的權利，Meta因此在官司中敗訴。而Meta為歐洲用戶提供「免費有廣告方案」以及「零廣告訂閱方案」，將對用戶起到引導作用，多數用戶可能仍會選擇「免費有廣告方案」，此舉讓Meta能在符合歐盟法規的情況下，卻不會損及廣告收益。

Meta今年初被愛爾蘭數據隱私專員機構罰款3.9億元（約新台幣126億元），並且被告知不得以「合約」形式作為法律依據，根據使用者的網路活動進行廣告推送。