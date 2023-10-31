中東衝突疑慮緩解　美股道瓊指數大漲逾500點

▲美股反彈。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約30日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）做出利率決策之前，投資人正衡量中東區域衝突的風險，華爾街股市各大指數今天多收漲，其中道瓊工業指數勁揚500多點。
道瓊工業指數揚升511.37點或1.58%，收32928.96點。
標準普爾指數上漲49.45點或1.20%，收4166.82點。
那斯達克指數勁揚146.47點或1.16%，收12789.48點。
費城半導體指數下挫41.91點或1.30%，收3185.18點。
▲美股反彈。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約30日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）做出利率決策之前，投資人正衡量中東區域衝突的風險，華爾街股市各大指數今天多收漲，其中道瓊工業指數勁揚500多點。
道瓊工業指數揚升511.37點或1.58%，收32928.96點。
標準普爾指數上漲49.45點或1.20%，收4166.82點。
那斯達克指數勁揚146.47點或1.16%，收12789.48點。
費城半導體指數下挫41.91點或1.30%，收3185.18點。
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