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以色列持續剿滅哈瑪斯　納坦雅胡：停火等同投降

▲以色列總理納坦雅胡表示，不會放棄解救人質的機會。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡表示，不會放棄解救人質的機會。（圖／路透）

文／中央社特拉維夫30日綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡今天表示，以軍對於加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭「不會出現」停火情況，因為停火就相當於向當地的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）投降。他今天告訴戰時內閣，軍事行動正取得「有系統進展」。

法新社報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開記者會說道，為了營救哈瑪斯10月7日挾持的超過230名人質，各國必須提供更多協助。

他指出，國際社會必須要求「無條件立即釋放人質」，且人質當中有33名孩童，哈瑪斯「恐嚇威脅他們，將他們押為人質」。

納坦雅胡提到：「如同美國在珍珠港（Pearl Harbor）遇襲或遭遇911恐怖攻擊之後不會同意停火一樣，以色列受到10月7日的可怕襲擊後，也不會同意中止對於哈瑪斯的戰鬥。」

他還說：「呼籲停火就是呼籲以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向暴虐行徑投降。這不會發生的。」

納坦雅胡矢言以色列「會奮鬥直到贏下這場戰鬥」，且以國軍隊正竭盡全力「避免加薩走廊的平民出現傷亡」。

哈瑪斯武裝分子10月7日跨境襲擊以色列南部，造成超過1400人喪命，其中大多數是平民。

哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門則表示，從10月7日戰爭爆發以來，當地至少有8306人死於以色列的空襲及砲擊，其中大部分也都是平民。

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