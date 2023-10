孕婦逛街遭「天降羅威那犬」砸中重傷送醫　狗狗倒臥大街掙扎後亡

▲羅馬一隻羅威那犬27日從3樓掉落砸中孕婦。(示意圖/達志影像)

記者趙蔡州/綜合報導

義大利27日發生一起寵物離奇死亡事故,一名28歲孕婦在羅馬知名的許願池特雷維噴泉附近逛街時,突然有一隻羅威那犬從天而降當場砸中她,導致當場重傷送醫,羅威那犬不久後也在現場死亡。

根據義大利《共和國報》報導,事件發生在27日中午,這位剛懷孕2個月的28歲正在特雷維噴泉附近逛街,不料下一秒遭一隻從3樓墜落的羅威那犬砸中,當場重傷被緊急送醫搶救,所幸經治療後保住一命,肚子裡的孩子也沒有大礙。

至於離奇掉落在羅威那犬,牠砸中婦人摔落到地面上,掙扎一陣子後就失去生命跡象。一名目擊者表示,他當時聽見背後傳出巨大聲響,轉身後就看見婦人與狗狗倒在地上。

羅威那犬的女主人表示,她不清楚狗狗為何會從窗戶陽台掉落。義大利警方目前已介入調查,由於女主人的家中還養了1隻貓,不排除狗狗是在玩耍是意外掉落,一旦認定女主人有管理上的疏失,女主人可能將面臨過失致人重傷罪的指控。

A pregnant woman was hit and seriously injured by a Rottweiler dog that fell out of a third-floor building in the centre of Rome on Friday.https://t.co/cqD9RO8m5T