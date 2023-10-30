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德正妹「被哈瑪斯斬首」身體仍未尋獲　以國總統：現場是屠宰場

▲夏妮參加音樂節，卻遭哈瑪斯武裝份子綁架殺害。（圖／X、IG／shanukkk）

▲夏妮參加音樂節，卻遭哈瑪斯武裝份子斬首殺害。（圖／X、IG／shanukkk）

記者鄒鎮宇／綜合報導

德國籍以色列裔刺青師夏妮（Shani Louk）7日在以色列南部一場音樂節被哈瑪斯武裝份子攻擊，慘遭扒光遊街。對此，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）證實夏妮被哈瑪斯斬首，且目前身體仍未尋獲。

赫佐格向德國媒體《Bild》表示，很遺憾證實夏妮的死訊，他們收到消息，在以色列及巴基斯坦的邊境發現了夏妮的頭骨，經DNA比對後證實她被斬首，「她的頭骨被發現了，意味著那些野蠻、虐待狂的動物直接砍下了她的頭」。

▲▼ 德國籍以色列裔刺青師夏妮（Shani Louk）及男友奧里翁（Orión Hernández Radoux）在以色列南部音樂節現場遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自臉書）

▲夏妮和男友奧里翁（Orión Hernández Radoux）都在音樂節現場遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自臉書）

赫佐格說，現場有大約40具屍體無法辨識身分，街道上的血都可以讓人想像當時發生的悲劇，「我們在加薩、以色列邊境看到的不僅僅是大屠殺，我們看到了一個屠宰場」。

據《以色列時報》，德國媒體RTL於30日報導，夏妮的母親瑞卡塔（Ricarda Louk）受訪表示，「不幸的是，我們昨天接獲消息，我女兒已經不在人世」，且女兒的屍體尚未找到。

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