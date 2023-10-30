　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西班牙足協前主席強吻女球員　遭FIFA停權3年

▲▼西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）。（圖／路透）

▲西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）。（圖／路透）

文／中央社

國際足球總會（FIFA）今天宣布，西班牙足球協會（RFEF）前主席盧比亞雷斯在西班牙贏得女足世界盃冠軍的頒獎典禮上，強吻球星艾爾莫索的嘴，因此遭停權3年。

法新社報導，西班牙國家隊在澳洲雪梨舉行的女足世界盃奪冠後，盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在頒獎典禮上未經艾爾莫索（Jenni Hermoso）同意親吻她，隨後FIFA將他暫時停職90天。

FIFA表示，盧比亞雷斯將被禁止參加足球相關活動3年。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！　現打9折

艾爾莫索表示，這起事件讓她感覺「很脆弱，像是攻擊的受害者」。她在社群媒體上發聲明表示，這是「一種衝動、大男子主義的行為，不合時宜，也沒有得到我的同意」。

盧比亞雷斯一再堅稱那個吻是在雙方自願的情況下發生，他已於9月辭去西班牙足協主席一職。

總部位於蘇黎世的FIFA在聲明中表示：「FIFA紀律委員會已禁止西班牙足協前主席盧比亞雷斯參加國內和國際足球相關活動3年。 」

FIFA表示，盧比亞雷斯已於今天收到有關這一決定的通知，並有10天時間要求做出所謂「有動機的決定」（motivated decision），如果提出要求，將會公布在FIFA的法律網站上。

ET快訊
縱火刺青店害「老闆夫妻1死1傷」　19歲男嫌羈押
小哥哥艾理露面下跪！　親解「115萬粉專消失」原因
「遭哈瑪斯扒光遊街」德正妹喪命！　家屬接獲死訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孕婦逛街遭「天降羅威那犬」砸中重傷送醫　狗狗倒臥大街掙扎後亡

德正妹「被哈瑪斯斬首」身體仍未尋獲　以國總統：現場是屠宰場

西班牙足協前主席強吻女球員　遭FIFA停權3年

冰球選手「割喉對手」遭炎上　臉書被酸民洗版殺人犯

以巴衝突將破萬人死亡　數十年來新高

「遭哈瑪斯扒光遊街」德正妹喪命！家屬接獲死訊　以色列證實

機師想關引擎害死全機！妻曝「罹憂鬱症5年」：怕還不起房貸不敢說

美明確支持以巴併存「兩國方案」　拜登：不可能回到哈瑪斯突襲前

美助日應對中國進口禁令　首度採購日本海鮮「供應美軍」

人夫離奇陳屍河裡　胸口被刺爛！兩年後「妻兒3人全被捕」

狐蒙上大街散步偶遇柴柴！　牠繞道一臉困惑：你素誰？

鼻酸...新竹阿嬤騎車誤闖國道　遭警攔哭：以前都是老伴載我

女客買魚「給1千」控找錯錢　老闆調監視器打臉：只有5百

趙寅成要偷韓孝周護照！不准走❤️　《偶然成為社長3》連打掃都甜

天后闆妹2天賣2億人來瘋大送禮　提問丟丟妹...她霸氣：不同領域

大陸美女直播主「絲滑帶貨」爆紅　「3秒介紹一種」..7天海賺4億！

舒華驚喜「短髮開唱」薇娟甜讚好看！　羞喊「第一次」全場尖叫：Hen漂亮～

幫電動摩托車換電新玩法　命中彈出位置成就感爆棚

萬聖節兒化身夾娃娃機　吸睛造型媽花5天製作

闖燈撞到人...6移工棄車落跑　騎士插管躺加護病房未脫險

孕婦逛街遭「天降羅威那犬」砸中重傷送醫　狗狗倒臥大街掙扎後亡

德正妹「被哈瑪斯斬首」身體仍未尋獲　以國總統：現場是屠宰場

西班牙足協前主席強吻女球員　遭FIFA停權3年

冰球選手「割喉對手」遭炎上　臉書被酸民洗版殺人犯

以巴衝突將破萬人死亡　數十年來新高

「遭哈瑪斯扒光遊街」德正妹喪命！家屬接獲死訊　以色列證實

機師想關引擎害死全機！妻曝「罹憂鬱症5年」：怕還不起房貸不敢說

美明確支持以巴併存「兩國方案」　拜登：不可能回到哈瑪斯突襲前

美助日應對中國進口禁令　首度採購日本海鮮「供應美軍」

人夫離奇陳屍河裡　胸口被刺爛！兩年後「妻兒3人全被捕」

傳產哥轉戰科技業　終於「年薪100萬」卻崩潰了：下班休假只想睡

女扮兔女郎慘被「羅姓藝人」性騷！拍照偷襲還嗆：這是公共場合

主計長3大驚世語錄！曾稱蚵仔麵線一碗20　被轟「不食人間煙火」

人資面試「狂誇公司2優勢」讓她秒冷　過來人一面倒挺：聽到就怕

換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招「減緩落髮」：洗髮前後要注意

月薪上看63K！北市府徵才　釋出233個職缺

日本正妹YTer「掀衣合照101」超開心　粉絲大讚：世界和平

歐洲買名牌包怕被搶？台灣人發明「塑膠袋絕技」　秒讓小偷沒興趣

傳台積電遭賣42%股份！國發會提「4事實」：近8年是表現最亮眼時刻

東山紀之爆「不接任」傑尼斯新公司社長職！　日媒：改聘外部人士

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

德正妹被哈瑪斯斬首　以總統：現場是屠宰場

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

冰球選手割喉對手　推特被洗版殺人犯

孕婦逛街遭狗狗砸中　重傷送醫

MRI機器吸入病床　護士夾中間傷勢嚴重

冰球球員遭刀鞋割頸　滿地血重傷亡

西班牙足協前主席強吻女球員　遭FIFA停權3年

人夫離奇陳屍　兩年後妻兒3人全被捕

哈瑪斯：中國考慮對台進行類似攻擊

冰球選手遭「刀鞋割頸」　女友全程目睹

記者淪以色列攻擊目標！40秒連2炸　1死6傷

「少女+中年男」2人詭陳屍北海道旅館！

罹憂鬱症5年不敢說！機師想關引擎害死全機

更多熱門

相關新聞

強吻女球員　西國足協主席終於宣布辭職

強吻女球員　西國足協主席終於宣布辭職

西班牙足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）強吻女球員事件，延燒至今仍難平息，要求他下台的呼聲不斷。事件爆發3周後，盧比亞雷斯終於在10日辭去足協主席一職。

西班牙足協稱女球員說謊　將採法律行動

西班牙足協稱女球員說謊　將採法律行動

西班牙足協主席強吻女球員　FIFA停職

西班牙足協主席強吻女球員　FIFA停職

美國女足止步16強　川普諷：覺醒失敗

美國女足止步16強　川普諷：覺醒失敗

中華男足暌違5年主場出賽　6月戰泰國

中華男足暌違5年主場出賽　6月戰泰國

關鍵字：

西班牙足球協會RFEFFIFALuis Rubiales

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

小哥哥艾理露面！下跪親解「百萬粉專消失」原因

林襄女上男下激戰「穿很多內褲」

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

中國正大流行！台大醫曝台灣恐爆發黴漿菌感染

897萬卡友注意！中信銀加入「清卡戰」　明年生效

肯德基「買1送1」20種超狂優惠

小哥哥艾理「百萬粉專被下架」！

美女存4427萬「只剩2塊」　怒告銀行竟敗訴

德正妹被哈瑪斯斬首　以總統：現場是屠宰場

入秋＝養瘦最好時機！「做對6件事」刮油排廢物

撿瓶中信　夫妻一看嚇壞扔回海裡

阿嬤騎士誤闖國道　遭警攔下爆哭

LINE新功能「相簿出現陌生人」　他一刪GG

自助餐60元吃到飽！老闆娘：百元便當吃不起

統一獅遭逆襲淘汰　餅總道出關鍵

更多

最夯影音

更多
狐蒙上大街散步偶遇柴柴！　牠繞道一臉困惑：你素誰？

狐蒙上大街散步偶遇柴柴！　牠繞道一臉困惑：你素誰？
鼻酸...新竹阿嬤騎車誤闖國道　遭警攔哭：以前都是老伴載我

鼻酸...新竹阿嬤騎車誤闖國道　遭警攔哭：以前都是老伴載我

女客買魚「給1千」控找錯錢　老闆調監視器打臉：只有5百

女客買魚「給1千」控找錯錢　老闆調監視器打臉：只有5百

趙寅成要偷韓孝周護照！不准走❤️　《偶然成為社長3》連打掃都甜

趙寅成要偷韓孝周護照！不准走❤️　《偶然成為社長3》連打掃都甜

天后闆妹2天賣2億人來瘋大送禮　提問丟丟妹...她霸氣：不同領域

天后闆妹2天賣2億人來瘋大送禮　提問丟丟妹...她霸氣：不同領域

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面