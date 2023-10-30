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冰球選手「割喉對手」遭炎上　推特被酸民洗版殺人犯

▲▼冰球選手麥特意外以刀鞋殺死對手，遭指責是殺人犯。（圖／翻攝自推特）

▲亞當28日發生意外死亡後，麥特遭大量酸民攻擊，甚至指責他是殺人犯。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

英國冰上曲棍球賽事28日發生死亡意外，29歲球員亞當（Adam Johnson）遭到對手麥特（Matt Petgrave）意外以刀鞋踢中脖子，送醫後不治。事故發生後，麥特遭到大量不理智的酸民攻擊、指責他是殺人犯，電子信箱及推特上也收到非常多「仇恨訊息」，但也有許多理智的粉絲緩頰，認為事件就是一場意外，麥特不應該受到指責。

根據英媒The Telegraph報導，亞當生前在英國職業冰球俱樂部「諾丁罕黑豹隊」司職前鋒，28日晚間出戰挑戰盃（Challenge Cup）賽事對戰「謝菲爾德鋼人隊」，不料在爭奪冰球過程中，敵對球員麥特因為與亞當隊友發生碰撞，身體被撞翻飛在空中無法控制，下一秒意外以刀鞋劃過他的頸部，導致他當場大出血，送醫不治。

事故發生後，麥特對於亞當的離世感到非常痛苦，然而卻有許多不理智的酸民在臉書、推特等社群平台上指責他是殺人兇手，他的電子信箱及推特上也收到非常多「仇恨訊息」。麥特的推特目前已經取消公開，只有早已跟隨的粉絲可以查看。

對此，一名黑豹隊的球迷伍茲（Hazel Woods）表示，「這是一場離奇事故，完全是場悲劇，沒有人該被責怪」。另一位球迷泰勒（Tina Taylor）也說，「麥特對於亞當的死亡也感到非常悲痛，這是一場悲慘的事故，他不應該受到指責，可怕的攻擊行為必須停止」。

有網友看了網路上的指責留言後表示，「我看了當天的比賽影片後，不明白怎麼會有人說，麥特是故意傷害亞當，那些對麥特的指責令人噁心」。也有網友把消息轉貼到美國知名論壇reddit，認為麥特不應該被指責為殺人犯。

另據《每日郵報》報導，英國冰上曲棍球鞋會拒絕透露，未來是否會針對麥特展開調查。英國警方則表示，事件相關調查已經在進行中，但拒絕透露詳細案情。

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