冰球選手「割喉對手」遭炎上　推特被酸民洗版殺人犯

▲亞當28日發生意外死亡後,麥特遭大量酸民攻擊,甚至指責他是殺人犯。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

英國冰上曲棍球賽事28日發生死亡意外,29歲球員亞當(Adam Johnson)遭到對手麥特(Matt Petgrave)意外以刀鞋踢中脖子,送醫後不治。事故發生後,麥特遭到大量不理智的酸民攻擊、指責他是殺人犯,電子信箱及推特上也收到非常多「仇恨訊息」,但也有許多理智的粉絲緩頰,認為事件就是一場意外,麥特不應該受到指責。

根據英媒The Telegraph報導,亞當生前在英國職業冰球俱樂部「諾丁罕黑豹隊」司職前鋒,28日晚間出戰挑戰盃(Challenge Cup)賽事對戰「謝菲爾德鋼人隊」,不料在爭奪冰球過程中,敵對球員麥特因為與亞當隊友發生碰撞,身體被撞翻飛在空中無法控制,下一秒意外以刀鞋劃過他的頸部,導致他當場大出血,送醫不治。

事故發生後,麥特對於亞當的離世感到非常痛苦,然而卻有許多不理智的酸民在臉書、推特等社群平台上指責他是殺人兇手,他的電子信箱及推特上也收到非常多「仇恨訊息」。麥特的推特目前已經取消公開,只有早已跟隨的粉絲可以查看。

Matt Petgrave is a straight up MURDERER. He literally roundhouse kicks this guy with his skate, slashing his throat and killing him on the ice. pic.twitter.com/5e2xTTlPkr

對此,一名黑豹隊的球迷伍茲(Hazel Woods)表示,「這是一場離奇事故,完全是場悲劇,沒有人該被責怪」。另一位球迷泰勒(Tina Taylor)也說,「麥特對於亞當的死亡也感到非常悲痛,這是一場悲慘的事故,他不應該受到指責,可怕的攻擊行為必須停止」。

有網友看了網路上的指責留言後表示,「我看了當天的比賽影片後,不明白怎麼會有人說,麥特是故意傷害亞當,那些對麥特的指責令人噁心」。也有網友把消息轉貼到美國知名論壇reddit,認為麥特不應該被指責為殺人犯。

另據《每日郵報》報導,英國冰上曲棍球鞋會拒絕透露,未來是否會針對麥特展開調查。英國警方則表示,事件相關調查已經在進行中,但拒絕透露詳細案情。

Very emotional scenes as Nottingham Panthers players laid flowers and spoke to hundreds of fans who arrived at the Motorpoint Arena to pay respects to player Adam Johnson who died last night #panthers pic.twitter.com/VnRfVEs6LX