「遭哈瑪斯扒光遊街」德正妹喪命！家屬接獲死訊　以色列證實

▲ 夏妮參加音樂節，卻遭哈瑪斯武裝份子綁架殺害。（圖／X、IG／shanukkk）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列南部一場音樂節7日遭哈瑪斯武裝份子闖入血洗，至少尋獲260具遺體。被俘的德國籍以色列裔刺青師夏妮（Shani Louk）遭扒光遊街的影片在網路瘋傳，家人認出她後堅信她還活著，但母親30日悲痛證實，已經接獲女兒的死訊。

根據《以色列時報》，德國媒體RTL於30日報導，夏妮的母親瑞卡塔（Ricarda Louk）受訪表示，「不幸的是，我們昨天接獲消息，我女兒已經不在人世。」夏妮的遺體尚未從加薩運回，但家人據報收到來自民間救援團體扎卡（Zaka）的信件，信中稱已經找到夏妮的一塊頭骨。

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken .



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023

以色列外交部也在社群平台X發文證實，已尋獲夏妮的遺體並確認身份，「她在一場音樂節上遭哈瑪斯恐怖份子綁架，在加薩地區被折磨、遊街，承受難以想像的恐怖經歷。」

此前，年僅22歲的夏妮在音樂節現場遇上哈瑪斯突襲，不久後哈瑪斯公布一段可怕畫面，可見一名全裸女子臉部朝下，無力躺在一輛坐滿武裝份子的皮卡車上，而家屬從她身上的刺青和髮型，認出夏妮就是影片主角。家人先前接獲消息稱夏妮可能還活著，但頭部嚴重受傷，情況危急，未料最終收到的仍是她的死訊。

▼夏妮和男友奧里翁（Orión Hernández Radoux）都在音樂節現場遭哈瑪斯俘虜。（圖／翻攝自臉書）