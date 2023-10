「遭哈瑪斯扒光遊街」德正妹喪命！家屬接獲死訊　以色列證實

▲ 夏妮參加音樂節,卻遭哈瑪斯武裝份子綁架殺害。(圖/X、IG/shanukkk)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列南部一場音樂節7日遭哈瑪斯武裝份子闖入血洗,至少尋獲260具遺體。被俘的德國籍以色列裔刺青師夏妮(Shani Louk)遭扒光遊街的影片在網路瘋傳,家人認出她後堅信她還活著,但母親30日悲痛證實,已經接獲女兒的死訊。

根據《以色列時報》,德國媒體RTL於30日報導,夏妮的母親瑞卡塔(Ricarda Louk)受訪表示,「不幸的是,我們昨天接獲消息,我女兒已經不在人世。」夏妮的遺體尚未從加薩運回,但家人據報收到來自民間救援團體扎卡(Zaka)的信件,信中稱已經找到夏妮的一塊頭骨。

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken .



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx