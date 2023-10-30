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「少女+中年男」2人詭陳屍北海道旅館！　死因、身分仍不明

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲北海道又傳旅館命案，1男1女被發現陳屍客房內。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市薄野一間旅館7月才發生駭人聽聞的斷頭男屍殺人案，如今同在薄野的另一間旅館竟也發生死亡事件。有1男1女因為遲遲未退房，因此被旅館工作人員發現陳屍在屋內。值得注意的是，男子為中年，但是女子目測僅10多歲至20多歲，至於兩人的詳細死因仍待驗屍後才能釐清。

根據《札幌電視台》報導，札幌市鬧區薄野一間旅館發生命案，旅館工作人員30日上午11時20分向警方通報稱，「客房內有顧客死亡。」警方獲報趕往現場，並發現1男1女倒臥在地，且皆已明顯死亡。

警方表示，死亡男子為中年人，但是死亡女子目測年齡為16歲以上至20多歲，而雙方皆無明顯外傷。目前仍在確認2名死者的真實身分。此外警方懷疑，兩人有可能約好同歸於盡，但是仍然不能排除他殺的可能性，接下來將把遺體交由法醫相驗，以確認確切死亡原因。

另一方面，同樣在薄野的另一間旅館7月才剛發生斷頭命案，62歲的被害人在遇害數小時前參加一場變裝派對，隨後在情侶旅館內遭29歲女子殺害。而事後經調查，29歲女嫌一家三口全涉案，並在3人家中發現死者被砍下的頭顱。

警方指出，雖然頭顱已有部分開始腐爛，但是從牙齒的形狀可以判斷是男性的頭顱。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►北海道男子「旅館內遭斬首」！斷頭陳屍浴室　頭顱下落不明
►北海道旅館驚見「全裸無頭男屍」　1人提前退房！頭顱疑裝在行李箱
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