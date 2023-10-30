人夫離奇陳屍河裡　胸口被刺爛！兩年後「妻兒3人全被捕」

▲大衛遭謀殺2年後，妻子（左）、大兒子貝利（中）、小兒子傑克（右）都因涉案被捕。（圖／翻攝迪克西郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生離奇案件，54歲的大衛（David Rainey）在家族旅遊時無故失蹤，後來被發現陳屍在一條運河裡，胸口多處刀傷，但苦尋不到兇手。未料，時隔2年多，他的遺孀及2名親生兒子都被指控涉案，於25日遭到逮捕。

2021年7月25日上午，一家四口仍在渡假時，妻子辛蒂（Cindy Rainey）通報丈夫失蹤，警方立即出動尋人，當晚在渡假小屋後方的河裡尋獲遺體。根據驗屍結果，大衛胸口多處刺傷，死後才被拋入河中，死亡方式被判定為他殺。

這家人住在弗拉格郡棕櫚海岸（Palm Coast），遠赴佛州另一端的薩望尼郡（Suwannee County）渡假，未料發生憾事。在訃告上，家屬希望親友不需贈送鮮花，只要到兒子們在募資網站GoFundMe建立的活動頁面捐款即可。最終，他們成功募得475美元（約新台幣1.5萬元）。

迪克西郡（Dixie County）警長辦公室表示，現年48歲的辛蒂、21歲的貝利（Bailey Rainey）、19歲的傑克（Jack Rainey）已於25日落網。母親與大兒子被關押在弗拉格郡立監獄（Flagler County Jail），小兒子被關押在奧蘭治郡立監獄（Orange County Jail），三人皆不得保釋。

《福斯新聞》等外媒報導，母子三人都被指控竄改證據罪，但警方沒有透露，其中是否有人也被起訴了謀殺罪，檢方則是尚未回應案情。