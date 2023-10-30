夜間處決數十名哈瑪斯！以色列襲擊600處據點　炸毀加薩導彈發射台

▲以色列國防部隊出動裝甲車進入加薩地帶，協助清理道路。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列國防軍正式向加薩走廊發動更為全面、規模更大的地面作戰行動，其戰略目標在於瓦解巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯。以色列軍方表示，在過去幾天以來的作戰中，他們已經襲擊600多處恐怖分子的據點和目標，其中包含哈瑪斯的藏身處和軍火庫，同時擊斃數十名哈瑪斯恐怖分子。

根據《耶路撒冷郵報》、《天空新聞》，包圍加薩走廊的以色列部隊、坦克、專甲車等從本月27日起，開始被正式投入地面作戰，潛入加薩走廊向哈瑪斯發動襲擊。以色列國防軍在最新的聲明中證實，目前軍方已在加薩擊斃了數十名哈瑪斯恐怖分子。隨著地面行動有所進展，以軍襲擊600多處恐怖分子目標。

以色列國防軍表示，「在加薩地帶與恐怖分子的衝突中，以色列國防軍擊斃數十名恐怖分子，這些恐怖份子把自己封鎖在建築物和隧道內，並且試圖襲擊以色列國防軍。」

從以色列軍方所發布的影像來看，以軍出動的坦克、步兵部隊、推土機在加薩走廊的軍事行動中相當活躍。

從27日晚間起，以軍便開始加強在加薩走廊的地面行動，其中更動用裝甲車發動兩次襲擊，在地面上的作戰任務中，增加了與哈瑪斯交戰的機率。

同時，以色列國防軍飛機在地面部隊的引導下，襲擊哈瑪斯所使用的一棟建築物，該建築為哈瑪斯的中繼站，內藏有20多名哈瑪斯恐怖分子，同時還有60處恐怖分子據點與目標被擊中，包括武器庫與數十座反坦克導彈發射基地，以及哈瑪斯的藏身處和集結地。

報導指出，「一夜之間，以色列國防軍在艾資哈爾大學（Al-Azhar University）發現武裝恐怖分子和坦克導彈發射站，因此引導一架戰鬥機對其進行打擊。」

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）於29日參觀某砲兵陣地，誓言以軍的最終目標是摧毀哈瑪斯、贏得勝利。另外，以色列國防軍還聲稱29日襲擊450處目標，不過目前尚未證實該項數據是否被包含在過去幾天以來襲擊的600處目標之內。