戰地記者成以色列「明確攻擊目標」！40秒內2度轟炸　1死6傷

▲黎巴嫩靠以色列邊境的戰地記者遭到砲彈攻擊，造成1死6傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

國際非政府組織「無國界記者」（Reporters Without Borders）表示，黎巴嫩南部一場襲擊造成1名記者死亡、6人受傷，而事後根據目擊證人與現場證據分析，這些記者儼然成為「明確的襲擊目標」，而罪魁禍首就是以色列軍隊。不過以方至今並未做出正面回應，僅稱仍在調查相關事件。

根據《美聯社》報導，以色列軍隊與黎巴嫩激進組織真主黨在兩國邊境交火時，一名《路透社》記者阿普度拉（Issam Abdallah）遭炮轟死亡。無國界記者在聲明中表示，「在不到1分鐘內，敵方連續對同一個地方發動攻擊，炸彈來自同一個方向，這個行為清楚地表明，他們的目標非常明確。」

▲媒體車被炮彈炸爛。（圖／達志影像／美聯社）

無國界記者指出，炸死阿普度拉的兇手很明顯將戰地記者視為「明確的攻擊目標」。該組織取得了現場目擊記者的證言，並且分析了事發當時的影片，最後發現，在戰地記者們站在山坡上拍攝的1個多小時內，接連2次有來自東部、以色列邊境的炸彈飛來。

在第1次襲擊中，阿普度拉被炸死，然而隔了37秒至38秒後，又再度爆發另一波襲擊，第2枚炸彈擊中了一輛隸屬於《半島電視台》團隊的車輛，並炸傷站在一旁的記者。

無國界記者在聲明中表示，這些死亡以及受傷的記者全都佩戴頭盔，並穿著印有「媒體」字樣的背心，就連汽車車頂也標有「媒體」字樣。有目擊者指證，在爆炸發生不久前，他們親眼看到一架以色列軍隊的飛機飛過現場。

以色列軍隊至今仍不願對此次襲擊負責，軍方發言人赫克特中校（Richard Hecht）僅表示全案仍在調查，並未證實阿普度拉是否是被以軍炸死。