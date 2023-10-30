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美明確支持以巴併存「兩國方案」　拜登：不可能回到哈瑪斯突襲前

▲▼美國總統拜登訪問以色列。（圖／路透）

▲ 拜登執政初期鮮少提及巴勒斯坦建國問題。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯戰火持續逾3周，美國總統拜登29日呼籲，中東領袖應認真思考戰後現實，優先考慮就以色列及巴勒斯坦分別建國的「兩國方案」（Two-state solution）達成一致。他近來也表達明確支持巴勒斯坦建國，有別於美國過去幾十年來的立場。

《美聯社》報導，拜登29日向記者直言，「現況不可能回到10月6日」，也就是哈瑪斯突襲以色列以前，而這代表「當這場危機結束後，必須對接下來的局勢有個願景，在我們看來，必須是兩國併存的解決方案。」據白宮指出，他上周與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時也傳達相同訊息。

過去幾十年來，兩國方案一直是美國歷任總統及外交官一大難題，自從美國推動的和平談判在2014年因對以色列定居點、釋放巴勒斯坦囚犯等問題的分歧而破裂，從此被束之高閣。

拜登上任初期鮮少談及巴勒斯坦建國問題，去年訪問約旦河西岸時，儘管重申美國長久以來對巴勒斯坦人建國的支持，卻稱為實現永久和平展開新行動的「條件尚未成熟」。

直到不久前，拜登政府仍較著重於他們認為較可能實現的目標上，也就是以色列與阿拉伯鄰國關係正常化，而非重啟和平談判。他的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在哈瑪斯突襲前一篇闡述拜登全球外交政策努力的文章中，也未提及巴勒斯坦建國問題。

▲▼美國總統拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

▲ 拜登日前出訪以色列，與納坦雅胡會晤。（圖／路透）

如今隨著外界擔憂以哈戰火可能演變成更大規模地區衝突，拜登開始強調，一旦戰事平息，就不該再忽視巴勒斯坦建國的努力。蘇利文在更新版《外交事務》文章中表示，政府「致力於兩國解決方案」。白宮官員也稱，正常化談判一直都包括有利巴勒斯坦人的重要提議。

然而，實現拜登戰後願景並不容易。以色列極右翼政府認為讓巴勒斯坦人在約旦河西岸和加薩獨立建國不切實際；而控制西岸部分地區的巴勒斯坦權力機構（PA）幾乎不被人民信任。且美國明年將舉行總統大選，拜登恐怕不是太理想的斡旋人選。

曾任民主黨及共和黨政府中東問題顧問的米勒（Aaron David Miller）指出，拜登近來強調兩國方案的發言「很有抱負」，但「機率非常非常低，基本上是不可能的任務」。

要求匿名的白宮官員則透露，白宮清楚兩國方案過於遠大，短期內可能無法實現，且納坦雅胡因未能阻擋哈瑪斯突襲面臨反彈，將心力放在打擊哈瑪斯上，對於有關巴勒斯坦建國的言論未深入考慮，但拜登仍相信，他和他的團隊表達希望且明確支持巴勒斯坦建國這點非常重要。

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