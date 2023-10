哈瑪斯隧道遍布加薩！秘密運送武器、藏匿人質　以軍誓言摧毀

▲以色列揚言摧毀加薩地道。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍(IDF)20日公布影片,控訴哈瑪斯利用其迷宮般的隧道系统在加薩地帶運送武器和進行恐怖行為,更揚言摧毀哈瑪斯的唯一方法就是毀滅其地下隧道。

據《紐約郵報》報導,IDF在影片中指控,哈瑪斯在加薩地底建立了一個恐怖的地下城市,並在過去的幾年裡將城市戰(urban warfare)搬入地底,在城市的各個角落藏匿恐怖分子。

Beneath the hospitals, schools, mosques, and homes in Gaza lies a horrific underworld of Hamas terrorism. In order to dismantle Hamas, we must dismantle their underground tunnels. pic.twitter.com/pHBUPUqzQR