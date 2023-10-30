哈瑪斯隧道遍布加薩！秘密運送武器、藏匿人質　以軍誓言摧毀

▲以色列揚言摧毀加薩地道。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍（IDF）20日公布影片，控訴哈瑪斯利用其迷宮般的隧道系统在加薩地帶運送武器和進行恐怖行為，更揚言摧毀哈瑪斯的唯一方法就是毀滅其地下隧道。

據《紐約郵報》報導，IDF在影片中指控，哈瑪斯在加薩地底建立了一個恐怖的地下城市，並在過去的幾年裡將城市戰（urban warfare）搬入地底，在城市的各個角落藏匿恐怖分子。

Beneath the hospitals, schools, mosques, and homes in Gaza lies a horrific underworld of Hamas terrorism. In order to dismantle Hamas, we must dismantle their underground tunnels. pic.twitter.com/pHBUPUqzQR — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

IDF在影片中也節錄了一段畫面，顯示哈瑪斯政治領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）吹噓該組織已在長達數百公里的地下隧道設下「成百上千的陷阱」。以軍抨擊道，這些地道隱藏在醫院、學校、清真寺，以及上百萬的民宅中，而以色列誓言在全面入侵前摧毀這些地下隧道網路，以解救200多名人質並摧毀哈瑪斯。

《紐約郵報》指出，哈瑪斯自2007年開始掌控加薩後，就在當地建起這個複雜的隧道網路，主要用於運輸軍民物資和人員。這些隧道的深度可達40公尺，因此哈瑪斯成員可以輕易地在以色列的空襲中藏匿起來，甚至還能在神不知鬼不覺的情況下攻擊以色列的哨所和巡邏隊。

▲以色列士兵2013年10月13日進入以色列加薩邊境附近發現的隧道。（圖／達志影像／美聯社）

此外，IDF表示，哈瑪斯也會將火箭彈藏在隧道裡，直到發射前夕才搬出地面，迅速點火。以色列國防軍先前曾帶外媒參觀他們占領的部分隧道，展示了隧道的複雜結構，裡面甚至還有電力設施和手推車。

美國外交關係委員會專家霍夫曼（Bruce Hoffman）警告，這些隧道可能是哈瑪斯在10月7日攻擊以色列後藏匿人質的地方。報導稱，以色列目前已開發出一種名為「海綿炸彈」的新武器，可以在投擲後迅速膨脹和硬化，協助以軍封鎖隧道通道。