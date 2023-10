政治風險大！　葛來儀：習近平不會立即攻打台灣

▲ 葛來儀撰文指出,習近平不會立即攻打台灣。(圖/達志影像/newscom)

文/中央社紐約29日綜合外電報導

「德國馬歇爾基金會」(GMF)印太研究主任葛來儀(Bonnie Glaser)今天在「紐約時報」發表文章指出,中國國家主席習近平不會立即攻打台灣。

葛來儀在「不,習近平不會立即攻打台灣」(No, Xi Jinping Is Not About to Attack Taiwan)一文中表示,部分觀察家認為習近平似乎迫不及待要統一台灣,這位中國國家主席一再聲稱,統一對實現民族復興的「中國夢」至關重要,他指示中國軍隊做好準備,必要時在2027年武統台灣,而中國愈來愈常運用其日漸增強的軍事實力來恫嚇台灣人民,為的就是迫使台灣屈服於中國的控制。

但葛來儀認為,中國這般張牙舞爪,為的不過是要掩飾中國領導層內部對人民解放軍能否以可接受的成本奪台的疑慮,俄羅斯在烏克蘭的軍事失敗很可能加深了這種疑慮,從這個角度來看,解放軍接管台灣並非不可避免,甚至不可能在未來幾年內發生,這給了美台增強軍事能力並避免衝突的時間。

最近中國對國防部長與火箭軍負責人等高級將領的整肅,暗示習近平對其軍隊的作戰能力缺乏信心。雖然這些官員落馬原因並未公開,但有跡象顯示可能涉及腐敗,若是如此,那些中飽私囊的官員對習近平要求準備2027年奪台的指示可能沒太認真看待。

俄羅斯在烏克蘭一敗塗地對習近平是一大警示。戰爭初期,久經沙場的俄軍未能完成跨越陸地邊界占領基輔這一相對簡單的任務,解放軍穿越台灣海峽將面臨更大的困難。

對習近平來說,若無法快速、低成本和成功的侵台,政治風險將相當巨大。若戰局曠日持久陷入僵持,可能削弱他關於中國再次偉大的主張,危及民族復興與強軍的目標。對北京而言,更令人擔憂的是,由於美軍可能插手助台,北京甚至有可能敗在裝備精良、堅守陣地、誓死不從的台灣手中,若真出現那種劇本,對北京必是夢魘,不僅會動搖習近平的權力,甚至威脅到共產黨的統治。

俄羅斯軍事人員傷亡估計近30萬且還在持續增加、經濟因制裁疲軟、全球聲譽受損不可估量、國力加速衰退,這種種俄羅斯因俄烏戰爭付出的慘重代價,或許也會讓習近平有所領悟。

▲ 中國國家主席習近平。(圖/翻攝自新華社)

對習近平來說,現在不是自己招惹麻煩的時候。中國經濟長期成長放緩,如果政府繼續把安全和政治控制置於經濟福祉之上,可能引發不滿甚至導致社會動盪。

去年年底,中國各地數以千計示威者走上街頭譴責嚴格的新冠政策,一些示威者罕見要求政治改革,包括要求習近平下台。攻台行動可能造成血腥戰爭,中國國內的支持大概不會持續太久。

美國或許會協助台灣,是另一個可能讓習近平卻步的原因。美國國會兩黨從未如此堅定支持台灣安全,拜登總統也多次表示,如果中國攻台,美國將在軍事上給予支持。

儘管如此,在某些情況下,習近平可能覺得有必要採取軍事行動。如果未來台灣政府透過公投或修憲推動正式獨立,習近平可能就會認為,對他和共產黨而言,不行動帶來的政治風險,將超過戰爭風險。

美國總統或國會推動恢復對台灣的外交承認,或恢復美國1979年與中國建交前和台灣簽訂的防禦條約,同樣可能逼得習近平採取行動,即使他對打勝仗沒有信心。

就算上述狀況沒有發生,台灣明年1月即將舉行的大選也可能讓支持獨立的民進黨再執政4年甚至8年。如果習近平開始感覺到台灣更進一步脫離其控制,特別是若美國繼續支持強化台灣軍隊以及在該地區的美軍,習近平就可能決定發動攻擊。

但除非習近平退無可退,不然他可能認為軍事冒險不成功的風險著實太高。

台灣必須加速投資防禦能力,由於一旦爆發衝突,補給將極其困難,因此不僅得加強儲備彈藥,還要儲備食物、水和能源。

美國應有更多作為助台實現這些目標,也得繼續努力,調整在東亞的軍事部署,包括分散美軍軍力、提高軍隊韌性,購買能超越中國武器的更先進長程飛彈。美國在這個地區的軍事戰略總體目標,應該是阻止北京以快速、低成本的軍事手段擊敗台灣。

最後,美國得向北京提供可信的保證,只要中國不對台動武,華盛頓就不會支持台灣獨立,也不會恢復過去與台灣的防禦條約,諸如此類的保證有助避免戰爭。(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思祺)