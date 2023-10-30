少女久病找巫師驅邪「月經5個月沒來」！　檢查才知已懷孕

▲未成年少女遭到巫師性侵懷孕。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名15歲少女因為經常生病，被家長懷疑可能是遇到惡靈附身，因此找上巫師請求驅邪治病，沒想到少女竟2度被性侵。直到學校舉辦性犯罪防治講座，少女才得知自己是遭到性侵，因此告訴家長。然而經過身體檢查，少女卻發現已經懷孕。

根據《大都會日報》報導，該名15歲少女因為經常生病，因此委託一名50歲巫師幫忙「驅邪避凶」，沒想到這名巫師卻瞞著所有人，在2022年11月與2023年4月假借驅邪之名，對少女行性侵之實。

此後少女的月經便一直沒有來，直到9月底學校舉辦性犯罪講座，少女才發現自己可能是被性侵，於是將此事告知母親。母親隨後帶她去醫院做健康檢查，但卻查出少女已經懷孕。

警方10月27日接獲報案稱，該名50歲巫師在驅邪時性侵15歲少女，導致其懷孕。根據家長的報案，當時少女生病，他們以為是被惡靈附身，因此才會找到巫師，希望可以驅邪治療。

馬來西亞2021年也有一名少女被家中長輩帶到一間住家式的神壇，而神壇負責人一看到她，隨即就聲稱少女的運氣不好，容易被鬼魂跟著。他哄騙少女家人稱，必須每周到神壇握做法事「治療」，少女才可以逃離被冤魂纏身的命運，並藉機性侵女方。神棍就這樣反覆得逞，犯案時間更是長達2年多。