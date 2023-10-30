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約會男堅持請客！她提議AA制被拒　隔天醒來竟收「討錢訊息」

▲▼晚餐約會。（圖／CFP）

▲第一次約會究竟該由誰付錢，一直是民眾熱議話題。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

外國網友安娜（Anna）與約會對象外出用餐，儘管她提議AA制，對方卻堅持請客。沒想到，安娜隔天起床後，卻收到男子反悔、要求分攤帳單的訊息，讓她感到詫異又不敢置信。

安娜在社群媒體發文說明，這是2人第一次約會，晚餐帳單則為100美元（約新台幣3240元），但她的份量大概只有25美元（約新台幣810元），剩下都是男方餐點，其中包括很多杯酒。

根據對話截圖，男方在約會隔天傳訊息稱，「我昨晚玩得很開心！在仔細思考後，我想我還是接受妳分攤晚餐的建議。我今天要去看比賽，沒意識到昨晚花了這麼多錢。妳可以轉50美元（約新台幣1620元）給我嗎？」

安娜感到震驚又傻眼，但也直截了當拒絕了，「早安，在我們離開餐廳時，這個提議就過期了。祝你在比賽上玩得開心。」

▲▼晚餐約會。（圖／CFP）

網友們紛紛熱議，男方竟然要求第一次約會的女生幫他付錢，「尷尬爆了」、「這個人真沒有羞恥心」、「我每天都想知道，這種人怎麼真的存在，世上有好多自以為有權要求別人的人。」也有人對男方改變心意的原因提出猜測，「他以為如果這麼做，她（安娜）更可能跟他回家。當他隔天不再需要給她留下好印象時，就跟她拿錢了。」

另一些網友則分享，他們曾在約會時被要求「平分帳單」而非「各付各的」，莫名被迫分攤別人揮霍的後果，深深感受到不公平，「作為一個節儉的人，『平分帳單』爛透了。我買了一件價格合理的東西，另一個人點單方式卻好像很有錢一樣。不，謝了，我不會補貼你點的金箔甜點」、「我們必須讓每個人在約會時為自己付錢成為常態。」

 
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