百輛軍車挺進！以軍突襲約旦河西岸　「哲寧難民營」激戰3死

▲ 哲寧難民營拱門受損。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列國防軍(IDF)29日向約旦河西岸城市哲寧(Jenin)發動襲擊,據報派出上百輛軍車,鎖定巴勒斯坦恐怖組織,至少擊殺3名武裝份子,包括一名伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)領袖。

BREAKING: The Israeli army bombs Jenin refugee camp in the West Bank after storming it and clashing with Palestinian resistance. pic.twitter.com/DGIgVifGB2

根據《以色列時報》,以軍29日夜間襲擊哲寧難民營(Jenin refugee camp),這是一場針對哲寧巴勒斯坦恐怖組織的大規模行動,雙方衝突中至少擊斃3名武裝恐怖分子,另有巴勒斯坦人受傷,人數不詳。

以軍在行動中派出一架無人機攻擊,摧毀難民營內一座巴勒斯坦監視哨站,且發現約旦河西岸沿路埋有意圖用來攻擊以軍的爆裂物。

▲ 以軍突襲過後可見建築受損。(圖/路透)

巴國媒體WAFA證實,哲寧發生激烈戰鬥,約有100輛軍車及推土機挺進該市,造成2人死亡。Shehab則報導,哈瑪斯卡薩姆旅(al-Qassam Brigades)聲稱正與入侵哲寧的以軍作戰並部署炸藥。

WAFA指出,一架以色列無人機空襲造成一人受傷。後來又有一名男子死於以軍砲火,據報為伊斯蘭聖戰組織分支「哲寧旅」(Jenin Brigade)創始人哈農(Wiam Hanoun)。

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy