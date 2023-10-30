百輛軍車挺進！以軍突襲約旦河西岸　「哲寧難民營」激戰3死

▲ 哲寧難民營拱門受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）29日向約旦河西岸城市哲寧（Jenin）發動襲擊，據報派出上百輛軍車，鎖定巴勒斯坦恐怖組織，至少擊殺3名武裝份子，包括一名伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）領袖。

En el frente del este, el de Cisjordania, fuerzas de Tzahal ingresan nuevamente en la Ciudad de Jenin, en Samaria, en donde las milicias terroristas asociadas a la Yihad Islámica retienen el control de varias zonas de la ciudad desde hace meses tras haber expulsado a las fuerzas… pic.twitter.com/92Vnj4dLFG