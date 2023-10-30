百輛軍車挺進！以軍突襲約旦河西岸　「哲寧難民營」激戰3死

▲ 哲寧難民營拱門受損。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
以色列國防軍（IDF）29日向約旦河西岸城市哲寧（Jenin）發動襲擊，據報派出上百輛軍車，鎖定巴勒斯坦恐怖組織，至少擊殺3名武裝份子，包括一名伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）領袖。
BREAKING: The Israeli army bombs Jenin refugee camp in the West Bank after storming it and clashing with Palestinian resistance. pic.twitter.com/DGIgVifGB2— The Cradle (@TheCradleMedia) October 30, 2023
En el frente del este, el de Cisjordania, fuerzas de Tzahal ingresan nuevamente en la Ciudad de Jenin, en Samaria, en donde las milicias terroristas asociadas a la Yihad Islámica retienen el control de varias zonas de la ciudad desde hace meses tras haber expulsado a las fuerzas… pic.twitter.com/92Vnj4dLFG— REYNOSA CODIGO ROJO (@R_CodigoRojo) October 30, 2023
根據《以色列時報》，以軍29日夜間襲擊哲寧難民營（Jenin refugee camp），這是一場針對哲寧巴勒斯坦恐怖組織的大規模行動，雙方衝突中至少擊斃3名武裝恐怖分子，另有巴勒斯坦人受傷，人數不詳。
以軍在行動中派出一架無人機攻擊，摧毀難民營內一座巴勒斯坦監視哨站，且發現約旦河西岸沿路埋有意圖用來攻擊以軍的爆裂物。
▲ 以軍突襲過後可見建築受損。（圖／路透）
巴國媒體WAFA證實，哲寧發生激烈戰鬥，約有100輛軍車及推土機挺進該市，造成2人死亡。Shehab則報導，哈瑪斯卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）聲稱正與入侵哲寧的以軍作戰並部署炸藥。
WAFA指出，一架以色列無人機空襲造成一人受傷。後來又有一名男子死於以軍砲火，據報為伊斯蘭聖戰組織分支「哲寧旅」（Jenin Brigade）創始人哈農（Wiam Hanoun）。
#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy— upuknews (@upuknews1) October 30, 2023
社群媒體曝光的影片中，以軍推土機剷平街道，再用建築殘骸築起路障。其他影片顯示，軍車至天亮後仍在哲寧行動，且衝突導致市中心一座具代表性的拱門受損。以軍對此則尚未發表評論。
讀者迴響