夢到老公中威力球大獎　女醒來發現「那不是夢」真的中3千萬元

▲丈夫告知贏得大獎,女子還以為自己在作夢。(圖/翻攝自推特/Michigan Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州一名女子睡夢中迷迷糊糊被丈夫告知中了大獎,以為自己做了美夢的她,沒想到醒來發現「美夢成真」,丈夫真的贏得美元100萬元(約台幣3240萬元)大獎,讓她不敢相信。

78歲男子查爾斯(Charles Wolthuis)平時有購買威力球的習慣,沒想到2日在開獎隔天早上發現自己贏得美元100萬元大獎,他立刻叫醒還在睡夢中的妻子珍(Jean Wolthuis),然而對方聽了以後卻以為自己還在作夢,沒多久又睡了下去。

Charles Wolthuis had a morning he will never forget when he woke up and found out he was a millionaire after winning a $1 million Powerball prize! https://t.co/9nbsmbt1mu pic.twitter.com/r3jz1rRPEY