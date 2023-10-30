夢到老公中威力球大獎　女醒來發現「那不是夢」真的中3千萬元

▲丈夫告知贏得大獎，女子還以為自己在作夢。（圖／翻攝自推特／Michigan Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名女子睡夢中迷迷糊糊被丈夫告知中了大獎，以為自己做了美夢的她，沒想到醒來發現「美夢成真」，丈夫真的贏得美元100萬元（約台幣3240萬元）大獎，讓她不敢相信。

78歲男子查爾斯(Charles Wolthuis)平時有購買威力球的習慣，沒想到2日在開獎隔天早上發現自己贏得美元100萬元大獎，他立刻叫醒還在睡夢中的妻子珍(Jean Wolthuis)，然而對方聽了以後卻以為自己還在作夢，沒多久又睡了下去。

Charles Wolthuis had a morning he will never forget when he woke up and found out he was a millionaire after winning a $1 million Powerball prize! https://t.co/9nbsmbt1mu pic.twitter.com/r3jz1rRPEY — Michigan Lottery (@MILottery) October 27, 2023

查爾斯表示，妻子後來醒來以後告訴他，剛剛做了一個中大獎的美夢，他立刻告訴對方，「這是真的，那不是夢，我們真得贏了100萬元」，他同時也打電話把好消息告訴女兒，女兒幫他確認號碼無誤後也十分興奮。

查爾斯近來與妻子一同到密西根彩券公司領獎，並透露當初他是在愛奧尼亞市(Ionia)當地商店Purk’s所購買的彩券，領得獎金後開心表示，他計畫用獎金還清房貸後，再買一輛新的貨車。