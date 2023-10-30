賀錦麗：美軍「不會派作戰部隊」支援以色列或加薩！

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）強調，美軍不會派作戰部隊支援以色列或加薩。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國副總統賀錦麗重申，美方絕對無意向以色列或是加薩派遣美軍作戰部隊，並不會助長區域衝突擴大。她強調，這次衝突造成至少1400名以色列人死亡，以色列理所當然有權自衛。但她也表示，「話雖如此，仍然必須注意，不能把哈瑪斯與巴勒斯坦混為一談。」

根據CNN報導，CBS電視節目《60分鐘》29日播出賀錦麗的採訪片段，她在受訪時表示，「我們完全沒有打算、也沒有任何計畫向以色列或加薩派遣作戰部隊。」她同時也重申了美國要求伊朗不要介入以巴衝突的警告。她稱，「不要，就是這樣簡單的一個詞。」

賀錦麗參加了有關中東危機的簡報與電話會議，對此，她強調，美國當局堅定支持以色列自衛的權利，同時也呼籲應該保護平民。賀錦麗說，「截至目前為止，至少有1400名以色列人死於哈瑪斯的襲擊。毫無疑問，以色列有權自衛。然而與此同時，我們也不能將哈瑪斯與巴勒斯坦混為一談。」

她認為，「巴勒斯坦人應該得到同等的安全保障與尊嚴，我們已經非常明確地表示過，戰爭必須遵守規則，要讓人道救援進入當地。」以色列自哈瑪斯突襲後，便封鎖加薩地區，不讓物資進入。

美國總統拜登29日和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時，已向對方重申，有必要立即大幅增加人道救援，以滿足加薩平民的需求，同時強調保護平民生命的重要性。對此，以色列當局表示，他們將盡速允許更多人道救援進入加薩。儘管已有部分援助從埃及拉法的邊境點運入加薩，但數量仍遠遠不足。