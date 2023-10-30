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伊朗少女搭地鐵疑未戴頭巾陷衝突　昏迷1個月後不治

▲▼伊朗少女葛拉凡（Armita Geravand）疑似因未戴頭巾遭道德警察施暴，在火車上昏迷，住院28天後宣告不治。（圖／翻攝X）

▲葛拉凡住院28天後宣告不治。（圖／翻攝X）

文／中央社德黑蘭28日綜合外電報導

伊朗少女葛拉凡本月初搭乘地鐵時離奇陷入昏迷送醫，據稱是因未戴頭巾而與道德警察發生爭執。伊朗媒體報導，葛拉凡已於今天死亡。

隸屬伊朗青年部的波納新聞社（Borna）今天報導：「德黑蘭的一名學生葛拉凡（Armita Geravand）在住進加護病房28天後，1小時前急救不治身亡。」

法新社、CNN-News18報導，16歲的庫德族少女葛拉凡在地鐵車上陷入昏迷後，送醫治療。

為伊朗庫德族權利發聲的團體Hengaw最先於3日揭露這起事件，並表示葛拉凡在地鐵事件中傷勢危急。

根據伊朗當局說法，葛拉凡當時是血壓突然下降，否認她和其他乘客發生任何「肢體或言語衝突」。

但人權團體表示，葛拉凡據稱是遭到數名伊朗道德警察攻擊後重傷。

▲▼伊朗16歲少女葛拉凡（Armita Geravand）在火車上昏迷被抬出車廂。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉凡在火車上昏迷後被抬出車廂。（圖／達志影像／美聯社）

約莫一年前，同樣是庫德族的伊朗年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）被指違反伊朗嚴格的女性穿著規定而遭到道德警察逮捕，並在拘留期間死亡，引發伊朗全國各地長達數月的反政府示威。

伊朗的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天引述醫師說法報導，葛拉凡發生「血壓急降後跌倒，導致腦部損傷，接著出現持續抽搐、腦缺氧和腦水腫情況。」

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