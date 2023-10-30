神秘男到處藏大鈔！40萬人瘋尋寶　他揭真實目的：想讓大家幸福

▲新加坡一名神秘男子將20元新幣、50元新幣紙鈔藏在市區各個角落。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名神秘男子過去一個半月裡，常常將20元新幣（約台幣480元）、50元新幣（約台幣1200元）紙鈔藏在市區各個角落，再將藏錢的過程拍成影片上傳到TikTok，讓其他網友能透過地點暗示找到這些錢。這名男子表示，自己這麼做只是想回饋社會，他相信找到錢的人會因此感到非常幸福。

根據《8視界》報導，這名神秘男子透過TikTok帳號＠CommunityBenefactor上傳許多他在新加坡各處藏鈔票的影片，有的在長椅上、有的在草叢裡，而鈔票的金額大約在20至50元新幣不等，影片最後也會拍攝藏匿點附近的樣子，讓幸運的網友能夠找到。

男子接受訪問時表示，他起初是看到外國的TikTok也有人這樣做，所以才會有此靈感，「我一直在網路上捐款給慈善機構，但我沒有真正感受到有滿足感，因為我不知道我所捐的錢，是否真正幫助到有需要的人。」

男子說，其實不止是貧困的人需要錢，如果一般人拿到50元後，可以用來買一些小東西，這樣也能讓撿到錢的人感到幸福，好像宇宙正在眷顧著他們一樣。

他提到，基本上他不會先決定前要藏在哪裡，地點都是臨時決定，截至目前他已經花費500元新幣（約台幣1.2萬元）將錢藏在19個不同的地方。男子表示，他之後也會持續這樣做，也希望有其他善心人士能一起加入。