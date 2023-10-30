傳死訊後首度露面！　普丁「滿臉笑容」會見火箭科學家

▲普丁與年輕的火箭科學家會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

先前網路瘋傳俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）心臟驟停病倒，而克里姆林宮出面澄清後，普丁於27日首度出席公開活動，與一群年輕的火箭科學家會面。

根據《太陽報》報導，普丁27日前往科羅列夫火箭太空集團（Korolev Rocket and Space Corporation）進行參訪，同行的還有能源火箭太空集團（Energia）首席工程師索洛維約夫（Vladimir Solovyov）、聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）與副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）。

▲普丁參訪科羅列夫火箭太空集團。（圖／路透）



普丁除了參觀火箭研發製造廠之外，還與一群年輕的火箭科學家會面，確保俄羅斯在未來太空探索的發展能量。波瑞索夫也在會後宣布，將打造全新的俄羅斯太空站，預計於2027年發射第一個模組。

曾多次爆料普丁健康狀況的Telegram頻道日前宣稱，普丁心臟驟停病倒，其主治醫生表示奇蹟不會發生，要親人做好最壞打算。更一度傳出，普丁已在莫斯科病逝，他的替身也被嚴格保護，避免出現任何冒充行為。

過去對於普丁病逝傳聞一向不予回應的克里姆林宮，這次卻大動作反駁；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱普丁目前很健康，這個報導完全就是荒謬的謠言。