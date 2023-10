飯店開房和4男愛愛「下藥殺人」　33歲女被控連環殺手28重罪落網

▲女子被控和男子開房後行凶。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國俄亥俄州33歲女子奧伯恩(Rebecca Auborn)被警方指控是連環殺手,她在飯店房間與4名男子發生性關係後,又對4人下藥,導致受害者死亡以便偷竊對方財物,一共面臨28項罪名指控。

33歲女子奧伯恩被控去年12月13日至今年6月17日期間,在哥倫布市東北部飯店與多名男子發生性關係,後來還給予對方致命劑量的芬太尼(Fentanyl)殺人,一共成功奪走4條人命,另外還有一名受害男子用藥過量後倖存。

This is 'Mexican meth-ed up', Ohio



Rebecca Auborn, 33



Wait, what... 33



Is charged with murdering 4 men after she met them for sex



Then fatally drugged them, so she could rob 'em



No one deserves to be murdered



However, sometimes one sets themselves up for failure~ pic.twitter.com/qQWOV6QFqA