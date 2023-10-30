飯店開房和4男愛愛「下藥殺人」　33歲女被控連環殺手28重罪落網

▲女子被控和男子開房後行凶。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州33歲女子奧伯恩(Rebecca Auborn)被警方指控是連環殺手，她在飯店房間與4名男子發生性關係後，又對4人下藥，導致受害者死亡以便偷竊對方財物，一共面臨28項罪名指控。

33歲女子奧伯恩被控去年12月13日至今年6月17日期間，在哥倫布市東北部飯店與多名男子發生性關係，後來還給予對方致命劑量的芬太尼(Fentanyl)殺人，一共成功奪走4條人命，另外還有一名受害男子用藥過量後倖存。

This is 'Mexican meth-ed up', Ohio



Rebecca Auborn, 33



Wait, what... 33



Is charged with murdering 4 men after she met them for sex



Then fatally drugged them, so she could rob 'em



No one deserves to be murdered



However, sometimes one sets themselves up for failure~ pic.twitter.com/qQWOV6QFqA — TruthInBytes (@bytesintruth) October 28, 2023

警方沒有對外公布5名受害者身分，並且認為可能還有更多受害者，近來對奧伯恩提出一共28項罪名，其中包含4項謀殺罪、4項非自願殺人罪、5項嚴重搶劫、5項惡意傷害、5項使用毒品傷害他人、1項竄改證據罪與4項販運毒品罪。

俄亥俄州檢察總長約斯特(Dave Yost)在記者會中表示，「對我來說，任何人只要在不同時間內犯下多起殺人案，就是連環殺手，在我的職業生涯中從未見過這樣的案件，我的同事們也沒有遇過」，將會為所有受害者伸張正義。