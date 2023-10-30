冰球選手遭「刀鞋割頸」噴血　女友全程目睹！球迷還原恐怖現場

▲ 亞當在比賽中遭對手冰刀鞋割頸，不幸離世。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國28日一場職業冰上曲棍球競賽發生死亡意外，29歲美籍選手亞當（Adam Johnson）遭對手以刀鞋割頸，當場大量出血。現場8千名觀眾目睹悲劇發生，其中也包括亞當的女朋友，隨後場上選手在亞當身邊圍出一道人牆，女友則跪在他身邊祈禱，但他送醫後仍因傷重不治。

亞當生前在職業冰球俱樂部「諾丁罕黑豹隊」司職前鋒，28日晚間挑戰盃（Challenge Cup）賽事對戰「謝菲爾德鋼人隊」，爭奪冰球過程中，敵對球員佩特格雷夫（Matt Petgrave）和亞當隊友發生碰撞，被撞翻後刀鞋意外劃過亞當頸部。

亞當當場血流如注，賽場上可見大片鮮血，比賽隨即中斷。據目擊者說法，隊友在他身邊圍成一圈，保護他的隱私。 《太陽報》報導，亞當的女友當時也在現場，事發後馬上衝到亞當身邊，跪在冰上祈禱。

Very emotional scenes as Nottingham Panthers players laid flowers and spoke to hundreds of fans who arrived at the Motorpoint Arena to pay respects to player Adam Johnson who died last night #panthers pic.twitter.com/VnRfVEs6LX — Sarah Hawley (formerly Teale) (@sarahhawleytv) October 29, 2023

黑豹隊29日凌晨證實亞當死訊後，兩隊球迷都湧入俱樂部基地哀悼，留下鮮花與留言，許多人流下眼淚。親眼目睹悲劇的黑豹隊球迷伍茲（Hazel Woods）前往哀悼時受訪坦言，「這件事太可怕了，我無法從腦海中抹去那個畫面，就像一場醒不來的惡夢。比賽中刀鞋突然插進球員喉嚨，到處都是血，他試圖爬到場邊但倒了下來。隊友看起來嚇壞了，圍在他身邊阻絕人群，他們做得很好。」

接著醫護人員趕到，在周圍設置圍欄，伍茲回憶，「我們都在祈禱，希望他能撐過去，遺憾的是他沒有」，「這是一場離奇事故，完全是場悲劇，沒有人該被責怪。」

球迷泰勒（Tina Taylor）也指出，「這是百萬分之一的機率，很可能再也不會發生了。這完全是一場怪異的意外。」她當時不在比賽現場，但「我們需要來這裡向他致敬」，「賽場上存在競爭，但在這裡沒有，因為我們都受到傷害。」

黑豹隊助理教練摩爾（Kevin Moore）向前來哀悼的群眾表示，球隊非常感謝所有人的愛與支持，「隨著時間推移，我們的傷口會癒合，我們會一起好起來。我們會變得更強大，會令你們感到驕傲。謝謝你們今天來到這裡，感謝你們的支持。」