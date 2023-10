冰球選手遭「刀鞋割頸」噴血　女友全程目睹！球迷還原恐怖現場

▲ 亞當在比賽中遭對手冰刀鞋割頸,不幸離世。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國28日一場職業冰上曲棍球競賽發生死亡意外,29歲美籍選手亞當(Adam Johnson)遭對手以刀鞋割頸,當場大量出血。現場8千名觀眾目睹悲劇發生,其中也包括亞當的女朋友,隨後場上選手在亞當身邊圍出一道人牆,女友則跪在他身邊祈禱,但他送醫後仍因傷重不治。

亞當生前在職業冰球俱樂部「諾丁罕黑豹隊」司職前鋒,28日晚間挑戰盃(Challenge Cup)賽事對戰「謝菲爾德鋼人隊」,爭奪冰球過程中,敵對球員佩特格雷夫(Matt Petgrave)和亞當隊友發生碰撞,被撞翻後刀鞋意外劃過亞當頸部。

亞當當場血流如注,賽場上可見大片鮮血,比賽隨即中斷。據目擊者說法,隊友在他身邊圍成一圈,保護他的隱私。 《太陽報》報導,亞當的女友當時也在現場,事發後馬上衝到亞當身邊,跪在冰上祈禱。

Very emotional scenes as Nottingham Panthers players laid flowers and spoke to hundreds of fans who arrived at the Motorpoint Arena to pay respects to player Adam Johnson who died last night #panthers pic.twitter.com/VnRfVEs6LX