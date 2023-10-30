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21歲正妹教練「頭部變形」陳屍健身房浴室！監視器驚見前男友尾隨

▲▼21歲正妹教練遭前男友尾隨！頭爆血陳屍公共浴室　關鍵1小時犯案。（圖／Linkedin、Facebook）

▲莉莉被發現陳屍在學校體育館的浴室，而涉嫌殺害她的前男友則在數日後被發現跳海死亡。（圖／Linkedin、Facebook）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名21歲水球女教練25日被發現陳屍於任教大學的健身房浴室內，而她的頭部明顯有遭到鈍器敲打的痕跡。警方根據監視器畫面鎖定了死者的前男友，並沿路追查，然而他的遺體最後卻在海中被發現，疑似畏罪自殺。

根據《太陽報》報導，警方25日午夜剛過不久，接到一名24歲男子保羅（Paul Thijssen）的電話，保羅在電話中要求警方前往雪梨聖安德魯大教堂學校調查一具被陳放在操場的屍體。警方獲報後趕往現場，隨後在學校健身房的浴室內發現一具女屍，經確認後得知死者為21歲的莉莉（Lilie James），而她的頭部遭受重擊、嚴重凹陷且變形。莉莉平時在雪梨聖安德魯大教堂學校擔任水球教練。

警方隨後也將保羅列為頭號嫌疑犯，持續追蹤他的下落，並發現保羅的手機訊號最後出現雪梨港附近。然而保羅卻在27日上午被發現陳屍在鑽石灣，他的屍體全身赤裸、傷痕累累，且明顯浮腫，被卡在岩石之間。根據附近監視器所拍攝的畫面，保羅是自己從保護區附近的懸崖跳下。此外，監視器還拍到保羅在跳崖前曾經走向一個垃圾桶，疑似在此丟棄兇器。

根據調查，莉莉與保羅都任職於同所大學，兩人曾經約會數周，並在事發前1周分手，而保羅疑似是想要挽回戀情，案發當天主動找上莉莉。警方從體育館的監視器發現，事發前保羅尾隨莉莉進入浴室，直到1個多小時後才獨自離開，且保羅又在4個小時後打電話給警方通報校內有屍體。警方除了在浴室內發現莉莉屍體外，也在現場發現打鬥痕跡。

由於莉莉當晚沒有回家且不接電話，因此她的家人也通知警方。根據死者頭部的痕跡，警方初步判斷凶器可能是鐵鎚。保羅是一名板球兼曲棍球教練，他2015年從荷蘭搬到澳洲，然而疫情期間遠離家人的他獨自生活了18個月。

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